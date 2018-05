Silvio González inaugura MABS2018, el evento líder entre directivos y personalidades internacionales

MANAGEMENT & BUSINESS SUMMIT, MABS 2018, el evento líder entre directivos y personalidades mundiales organizado por ATRESMEDIA, ha arrancado hoy su cuarta edición, que se celebrará durante este miércoles 23 y mañana jueves 24 de mayo, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, tras el éxito conseguido en años anteriores, que congregaron a más de 1.500 asistentes en cada edición.

El consejero delegado de ATRESMEDIA, Silvio González, ha inaugurado este foro de excepción, que han conducido las presentadoras de ATRESMEDIA, Mónica Carrillo (Antena 3 Noticias) y Mamen Mendizábal (‘Más vale tarde’) y, tras su intervención, ha dado la bienvenida a Robin Sharma, autor del bestseller “El Monje que vendió su Ferrari”.

Silvio González ha comenzado su mensaje de bienvenida a todos los asistentes asegurando que “cuando en 2015 decidimos empezar este proyecto no fuimos conscientes de la importancia y el relieve que podía tener y hoy vemos que está totalmente consolidado”.

“Este evento está dentro de la estrategia de Atresmedia, que entendemos la calidad y el compromiso como bandera, y también para aportar nuestro granito de arena en el proceso de transformación y cambio que vivimos en estos tiempos”. A la hora de diseñar MABS, siempre buscamos un elemento fuerza y, en esta ocasión, son tantos los elementos para convivir e intentar ser útil en este mundo de transformación que hemos decidido no tener ninguno. La innovación, la estrategia y la comunicación, sobre todo las personas son los elementos esenciales sobre los que girará este evento”, ha continuado González.

“Todos estamos en permanente trasformación, no sabemos lo que significan estos cambios, pero también creo que lo que se cierne a corto plazo es la mayor revolución que ha sucedido nunca. Lo que se cierne sobre nosotros nos parece la mayor transformación, pero, si echamos la vista atrás, vemos que nuestros antepasados, con revoluciones por ejemplo como la máquina de vapor, se sentían tan amenazados y con tanto azar como nosotros”, ha asegurado el consejero delegado de Atresmedia.

“La diferencia –ha añadido González- es que ahora los cambios se producen con más rapidez y nos exigen ser más rápidos y eficaces, tenemos que actuar y tomar decisiones de forma más rápida, aunque no siempre sea perfecta. Por eso creo que ‘Faster and better’ va a ser el concepto que va a marcar el futuro”, ha asegurado el consejero delegado de Atresemedia para concluir que esperamos que sean dos días muy útiles y que salgamos todos satisfechos”.

En busca de líderes puros

Tras el mensaje de bienvenida de González, Robin Sharma ha comenzado su ponencia pidiendo a todo el auditorio que se pusiera de pie y ha animado a los asistentes a que se mirasen a los ojos para conocerse mejor: “Picasso dijo que tardó 4 años en aprender a pintar como Rafael y una vida entera para saber dibujar como un niño. No perdáis esa inocencia, por favor, esas ansias de aprender, esa chispa, aunque seáis directores. Mirad a la persona que tenéis al lado para comprobar si tiene esa llama”.

“Ahora hay mucha tecnología, uno de los mejores regalos que se pueden dar hoy día a nuestros clientes y a nuestros equipos es estar presencialmente con ellos. No se trata de ser extraordinarios solamente en el mundo empresarial, necesitamos líderes puros, personas que tengan una causa que supere su propio ego. Tiene que haber más ‘gandhis’, más ‘madres Teresa’. Un líder que aprende es el que más gana. Muchas empresas están ajetreadísimas con este estrés actual. La educación es aprender de la disrupción”, ha asegurado Sharma.

Robin Sharma en el MABS2018 | Atresmedia

“Las tecnologías nos interrumpen cada 11 minutos, pasando más de 20 minutos en volver a la atención, no estamos ahí. Los grandes genios pasaban horas centrados en su trabajo, sin interrupción. Intentad hacer cosas de forma diferente, sin ser distraídos. Estamos tan preocupados en vivir este ajetreo que se nos pasa la vida”, ha asegurado.

“Hoy es un día extraordinario para replantearos cómo vivís”, ha dicho Sharma recordando el funeral de Joey Dunlop, que murió en un accidente de moto en Estonia, en Tallin. Robin Sahrma ha recordado que, cuando nadie miraba, Dunlop llevaba comida y se iba a Rumania a dar alimentos a los huérfanos. “Liderazgo no es solo lo que haces cuando tu equipo te ve, o tus clientes se fijan en ti”, ha dicho al respecto.

“¿Tenéis un enfoque, una pasión? ¿Cómo sois cuando nadie os mira? Cuando Dunlop murió 50.000 personas salieron de su trabajo para ir a su funeral. Para homenajear la forma en que había vivido este hombre”.

Tras este recuerdo, Robin Sharma ha llevado a los asistentes a la siguiente reflexión: “Cuando mueras pregúntate dos cosas, ¿En quién te has convertido? Y ¿Has dejado un mundo mejor del que encontraste? ¿A cuántas personas has ayudado? Se puede liderar sin necesitar subirse a una ola, ya lo dijo Martin Luther King. No tienes que tener una licenciatura, solo un corazón lleno de gracia y un alma llena de amor”.