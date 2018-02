Ya es oficial: Federer ya figura de nuevo como nº 1 de la ATP

Roger Federer vuelve a ser el nº 1 de la ATP, puesto que hasta este lunes ocupaba Rafa Nadal. El suizo regresa a lo más alto del ranking cinco años, la última vez que estuvo en ese puesto fue el 4 de noviembre de 2012.

Roger Federer has returned to No. 1, breaking a number of ATP Rankings records.

