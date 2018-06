Luis Rubiales cancela el viaje a Rusia de dos millones de euros y anuncia otro con menor coste

"Mantengo una a una mis palabras. Hubo una comunicación pactada que salió el día 1 y uno o dos días más tarde fuimos a ver cuál era el coste del viaje. Ese viaje no se podía cancelar, pero se ha cancelado", aseguró Rubiales en un desayuno informativo con los medios de comunicación.

El exfutbolista subrayó que ahora "habrá otro tipo de viajes" y desveló que hay uno preparado "para familiares y directivos" para acudir al debut de España ante Portugal en el Mundial de Rusia del día 15 en Sochi que saldrá "entre 100 y 120.000 euros".

También tienen previsto otro de "dos noches para familiares, directivos y gente de la casa (entre ellos patrocinadores)" y están "valorando" realizar uno para medios de comunicación, a la selección de fútbol-5 para ciegos y para el fútbol femenino. Rubiales cifró este segundo viaje en 400.000 euros. "Así que el ahorro sería de 1,5 millones", explicó el dirigente, que también quieren "cerrar uno para una hipotética final" y que, en su caso y el de otros directivos, estarán "yendo y viniendo" de Rusia por trabajo.

"Hay unas actas de la RFEF y todo estará bajo una auditoría", indicó el presidente federativo, que recordó que sólo pueden hacer "públicas unas partes y otras no". "Este viaje no se votó en la Junta Directiva, no nos inventamos", aseveró, dejando claro que los jugadores no se han molestado porque están "concentrados".

"Se ha hecho siempre, pero no se puede con nuestra política de contención de gastos y nos le vendrá mal para negociar las primas", añadió con una sonrisa respecto al anterior pactado bajo la presidencia en funciones de su rival en las urnas, Juan Luis Larrea, con un coste de unos 2 millones de euros.

El expresidente de la AFE confesó que "no" ha hablado con Juan Luis Larrea, pero que se verán pronto, y desmintió que él haya sido beneficiado de alguno de estos viajes en años anteriores. Así, subrayó que se "pagó" de su bolsillo su presencia en Sudáfrica 2010 y en otra ocasión fue por FIFPro o AFE. "Nunca por parte de la RFEF", puntualizó.

Del mismo modo se refirió a un posible viaje a Nueva York con el sindicato de jugadores y de su estancia en Catar para un amistoso a beneficion de AFE. "No estuve en un hotel de siete estrellas y todo lo pagó AFE. Se ha dicho que estuve en la Eurocopa de 2008, pero si yo estaba en activo todavía", zanjó.