Fernando Alonso, contento tras su experiencia nocturna en La Sarthe: "Hemos tenido dos buenas sesiones"

El piloto español Fernando Alonso se ha mostrado contento por la experiencia extraída esta noche por correr con su Toyota Hybrid sin luz natural, un reto que tiene que afrontar como mínimo una vez en las 24 horas de Le Mans, carrera que se disputará este fin de semana.

"Hoy hemos tenido dos buena sesiones, por la tarde y por la noche, probando neumáticos, porque las condiciones son muy diferentes respecto a las pruebas que hicimos hace unas semanas aquí, ya que hizo más calor", ha señalado a la salida del garaje esta madrugada cuando ha acabado la primera sesión de clasificación en el circuito de La Sarthe.

De su experiencia conduciendo el prototipo por la noche, ha señalado: "Hemos hecho las vueltas mínimas y sobre todo para tener puntos de referencia en las frenadas, ya que hay algunas curvas que se ven menos. Tenemos mucho que aprender y que progresar".

