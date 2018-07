¡Sorpresón en la NBA! Intercambio de estrellas: Kawhi Leonard a Toronto y DeRozan a San Antonio

En las últimas semanas se han ido dando grandes cambios en los equipos de la NBA, entre los que destacaban la renovación de Paul George con Oklahoma City o la salida de LeBron James rumbo a los Lakers. Pero el mercado de traspasos en la mejor liga de baloncesto del mundo sigue dando que hablar.

La última novedad que encontramos ha sido el traspaso de estrellas entre San Antonio Spurs y Toronto Raptors: la franquicia canadiense se ha hecho con Kawhi Leonard y Danny Green a cambio de DeMar DeRozan y Jakob Poeltl que se marchan rumbo al equipo texano, junto con una primera ronda de draft protegida para la temporada 2019.

Un traspaso muy importante para ambas conferencias, ya que tanto Kawhi Leonard como DeMar DeRozan son dos de los mejores jugadores de la NBA, destinados a dominar la liga americana durante las próximas temporadas.

Adrian Wojnarowski, periodista americano de ESPN y experto en traspasos en el mundo de la NBA da por hecho el acuerdo

Spurs have agree to trade Kawhi Leonard and Danny Green to Toronto for DeMar DeRozan, Jakob Poeltl and a protected 2019 first-round pick, league sources tell ESPN. Trade call with league office is starting shortly.