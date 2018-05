Roban la armadura original de 'Iron Man', valorada en 274.000 euros

La armadura, valorada en 325.000 dólares, se encontraba en un almacén de la localidad de Pacoima, pero desapareció en algún momento entre febrero y finales de abril, según relató Christopher No, portavoz del cuerpo. El almacén no informó de su desaparición hasta este martes, cuando se llevaba a cabo una inspección rutinaria, indicó No.

Barry Montgomery, sargento de Policía de Los Ángeles, confirmó que el caso se investiga como un robo. Precisamente el intento de sustraer algunas armas del grupo de superhéroes Los Vengadores (del que forma parte Iron-Man) era parte del argumento de la reciente "Spider-Man: Homecoming".

'Iron-Man' fue la primera película de la franquicia de Marvel relacionada con los superhéroes de sus cómics. Ese universo cinematográfico, compuesto por 19 cintas hasta ahora, ha recaudado más de 16.000 millones de dólares en todo el mundo.

No es la primera vez que una codiciada pieza relacionada con el mundo de los cómics es objeto de un hurto. En 2001, los cómics originales donde aparecieron por primera vez los personajes de Superman y Batman fueron robados en la residencia del actor Nicolas Cage, al oeste de Los Ángeles.

La obra relacionada con el hombre de acero apareció una década después en el Valle de San Fernando (California), pero la pieza de Batman nunca se recuperó.