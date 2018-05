Eurovisión 2018 | Amaia y Alfred, tras su actuación en el festival: "Estamos muy contentos. El puesto daba igual"

"Nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho", aseguró Amaia a la prensa española tras el festival. Alfred incidió en que, como habían señalado en cada entrevista antes del festival, "el puesto daba igual", aunque la navarra reconoció que se lo esperaba "un poco".

Cuestionados sobre si repetirían en Eurovisión, Amaia respondió rápidamente con un "no". "No porque no me haya gustado, porque me lo he pasado muy bien. Pero creo que es algo que se vive una vez en la vida", explicó.

Los jóvenes contaron que estos días han recibido mensajes de figuras de la música española como Manel Navarro (representante en Eurovisión en 2017), Soraya (2009), Antonio Orozco y Alejandro Sanz, algo con lo que están "súper contentos", según Alfred.

Preguntados sobre qué países les han gustado esta noche, Amaia y Alfred destacaron la actuación de la británica SuRie, que protagonizó una de las anécdotas de la gala después de que un espontáneo saltase al escenario y le robase el micrófono.

"Me ha encantado SuRie, que a pesar de lo que ha pasado me ha gustado cómo ha reaccionado", afirmó Amaia, que añadió que la británica "ha terminado la actuación con más fuerza que nunca". "Nos ha contado que no ha querido repetirlo para no darle el gusto a la persona. Yo creo que ha sido una buena reacción y que lo ha hecho correctamente", coincidió Alfred.

Amaia y Alfred defendieron en el Altice Arena de Lisboa el tema 'Tu canción', con el que obtuvieron la vigésimo tercera posición en el festival, con 61 puntos.