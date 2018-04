Adiós a Pepe Mediavilla: muere la voz de Gandalf, el capitán Spock y Morgan Freeman, un referente del doblaje en España

Pepe Mediavilla, actor de doblaje español, ha fallecido a los 77 años. El genio dio vida a dos personajes de Ian Mckellen y Morgan Freeman durante mucho tiempo. También ha protagonizado la voz del mago Gandalf en El Señor de los Anillos y en El Hobbit. Además, dobló a Leonard Nimoy poniéndose en la piel del capitán Spock en 'Star Trek' y Pedro Picapiedra como doblador de John Goodman.

Ya a principios de 2017, el actor confesó a través de Facebook que no se encontraba bien: "Estoy enfermo por algo que me ha salido en el corazón, y ha corrido hasta la sangre y se ha agravado con la diabetes. Para no hacerlo largo, diré que estoy en silla de ruedas para no caerme más. Cuando quiero ponerme de pie pierdo el conocimiento. No sé cómo no me he matado, porque me he caído más de cincuenta veces, por eso ando en silla de ruedas, para no caerme".

Así que, optó por hacerse youtuber. A través de su canal encontró la libertad para expresarse y fusionar la poesía y la música, dos de sus grandes pasiones que dominaba a la perfección. A pesar del gran número de visualizaciones, el número de suscriptores no eran suficientes para que Mediavilla pudiera vivir de ese negocio.