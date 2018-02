El didáctico tutorial de una nieta para que su abuela de 82 años use WhatApp

"Le hice una guía a mi abuela de 82 años para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi 'abue' no pueda aprender", con esta frase la argentina Melina Corbetto ha subido a Twitter su cariñoso tutorial de WhatsApp.

La joven ha adjuntado en el tuit todas las imágenes de sus explicaciones. En la primera detalla cómo encender el móvil y desbloquearlo. Después, Melina dice cómo acceder a WhatsApp: "Tocas la figurita verde suavecito".

En la siguiente hoja, la joven explica cómo elegir el contacto y añade cómo hacer para rectificar: "Si te equivocas, no pasa nada; toca suave el triángulo y siempre te llevará atrás".

Por último, una vez seleccionada la persona, la joven especifica lo que hay que hacer para grabar los audios.