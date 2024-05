Madrid Río acoge este sábado conciertos, teatro, castillos hinchables y juegos gratuitos

Si aún no has hecho planes para este finde en Madrid, te traemos una actividad que no te vas a querer perder. Se trata de una jornada festiva con actividades para toda la familia que se celebra con motivo del Día Internacional de las Familias. A pesar de que esta celebración fue el pasado 15 de mayo, este evento tendrá lugar el sábado 18 de mayo en la Explanada Multiusos de Madrid Río, junto a Matadero. Las actividades se desarrollarán de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Las familias podrán disfrutar de juegos, teatro, castillos hinchables y actuaciones musicales. En el evento participarán las Escuelas Municipales de Música y Danza, de Cerámica y de Arte Dramático y Voluntarios por Madrid. Sin embargo, también podrás encontrar una programación especial en los recursos municipales de atención a las familias. Habrá talleres, tanto para mayores como para pequeños, como "La importancia de la inteligencia emocional en la crianza" o "Los cuentos en la crianza".

La Escuela Municipal de Cerámica de la Moncloa ha organizado talleres de cerámica y la Escuela Municipal de Arte Dramático ha preparado diferentes dinámicas. Por su parte, las Escuelas Municipales de Música y Danza de Moratalaz, Ciudad Lineal, Villa de Vallecas y Usera llevarán a cabo actuaciones musicales como batucada, orquesta, grupo de percusión o ‘jazz band’. También encontrarás talleres musicales para niños en el auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj.

La Unidad Canina de la Policía Municipal también hará una exhibición. Y, por otra parte, en el escenario central habrá un espectáculo de guiñol y payasos, con teatro de títeres.