Festival de Dragones de Robledo de Chavela 2024: Actividades, talleres gratuitos y todo lo que necesitas saber

El verano en España es sinónimo de festivales y celebraciones, donde cada pueblo despliega su esencia cultural a través de eventos que traen de vuelta la tradición. Desde las pasadas fiestas de San Fermín en Pamplona y la Tomatina en Buñol, el país se llena de colores, música y alegría. Pero si no has podido disfrutar de esas celebraciones Robledo de Chavela no se queda atrás y te ofrece su propio y distintivo evento que fusiona arte e historia.

"Dragones de Robledo, Festival de Artes y Patrimonio" llega del 2 al 4 de agosto, con una programación única. El epicentro de todas las actividades es la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, una joya gótica del siglo XV-XVI que fue declarada Bien de Interés Cultural en 2021.

Programación del Festival

Viernes 2 de agosto

9:00h-11:00 h: El sonido del Dragón es un taller de fonografía impartido por Ángel Galán, donde los participantes aprenderán a capturar y crear paisajes sonoros a partir de sonidos naturales.

19:00h: Presentación de Kanciones Infantiles Macabras , Juana Rodríguez, junto a Marta Moral y Javier Fernández, explorarán los significados ocultos de las canciones infantiles y su impacto en la tradición oral y la sociedad.

21:30h: Moisés P. Sánchez en Concierto, el pianista madrileño presentará "Soliloquio" en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Este recital, sin un programa preestablecido, permitirá a los asistentes disfrutar del talento del artista.

Sábado 3 de agosto

11:00h-12:00h: Taller Infantil "A volar" para niños de 1 a 4 años, impartido por Bea Pérez de Creando Rutas, donde los pequeños explorarán su imaginación a través de cuentos y juegos grupales.

10:00h- 12:00h: Bolillos para Principiantes , seguido de un encuentro con las mujeres bolilleras locales.

22:00h: Accademia del Piacere con Fahmi Alqhai y Alba Carmona en la Plaza de España, se dará el concierto "Diálogos de viejos y nuevos sones". Una fusión de música barroca y flamenca que promete ser una experiencia única.

Domingo 4 de agosto

10:00h-15:00h: Concurso de pintura rápida en Robledo de Chavela. La entrega de premios es a las 18:00h.

11:00h-12:00h: Dragones al Fresco, un taller de pintura mural para niños mayores de 5 años, que los acercará a las técnicas del fresco y el temple al huevo.

21:30h: Blanca Altable en concierto frente a la fachada de la iglesia, la violinista experimental presentará "Las formas del agua", un viaje musical influenciado por la música popular, la electroacústica y el minimalismo. Este concierto al aire libre cerrará el festival con broche de oro.

Además de toda la programación, durante todo el fin de semana se ofrecerán visitas guiadas a la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, permitiendo a los visitantes descubrir la historia y las leyendas detrás de los misteriosos dragones que adornan su bóveda.

Apúntate la fecha y no te pierdas la oportunidad de volar junto a los dragones de Robledo y vivir una experiencia cultural única.