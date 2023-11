Te descubrimos tres actividades originales y entretenidas para disfrutar en Madrid

En Madrid, se están llevando a cabo varios eventos culturales que no te puedes perder. En los Teatros Luchana, la compañía Zapatos de Papel presenta un espectáculo de teatro para bebés todos los sábados hasta el 7 de enero. Recomendado para niños de entre cero y cuatro años, este montaje instruye sobre la capacidad de superación a través de la historia de una divertida ranita que sueña con explorar la Luna.

Por otro lado, en el Teatro Fígaro, la compañía Brodwei parodia los grandes clásicos del cine musical con un toque andaluz. En este espectáculo, se cuestiona la historia de Bella y la Bestia, Aladdin se convierte en un ladronzuelo cordobés y Elsa canta canciones de Pastora Soler. Este show, recomendado para todos los públicos, cuenta con un reparto de actores graduados en arte dramático y ha sido parte de programas de televisión y la Gala Especial de Nochevieja de Telecinco.

Además, Madrid acoge LesGaiCineMad, el certamen cinematográfico de temática LGTBIQA+ más importante en los países de habla hispana. Durante el 16 y el 26 de noviembre de 2023, se celebrará su nueva edición con una programación completa de filmes que exploran la diversidad afectiva bajo el lema "El festival en llamas". Este encuentro se ha convertido en un referente para el cine LGTBIQA+ español y latinoamericano en el resto del mundo, y contará con la presencia de la guionista y directora de cine francesa Céline Sciamma, a quien se otorgará el Premio de Honor. Además, se proyectarán películas en diversas sedes de la ciudad y se llevarán a cabo secciones competitivas dedicadas a largometrajes, cortometrajes y documentales, donde los ganadores son elegidos por el público que asiste a las funciones. Sin duda, estos eventos culturales en Madrid ofrecen una oportunidad única para disfrutar del teatro, el cine y la diversidad artística.

Espectáculo de teatro para bebés que despierta sensibilidad

La compañía Zapatos de Papel representa un espectáculo de teatro para bebés en los Teatros Luchana todos los sábados hasta el 7 de enero. Recomendado para niños de entre cero y cuatro años, instruye sobre la capacidad de superación. Dirigido por Irene Soler y Lloreç Miralles e interpretado por las actrices Estefanía Rocamora y Wendy Gara, el montaje presenta a una divertida ranita que vive en un lago. La rana siempre ha vivido feliz en aquel lugar pero desde pequeña se ha sentido atraída por la Luna. Un buen día decide que ya no quiere seguir sus días en el lago, viendo siempre los mismos paisajes, y que desea explorar la Luna. No es fácil llegar hasta allí, pero la ranita tiene un sueño y no va a parar hasta alcanzarlo. Un espectáculo en el que se despierta la sensibilidad de los más pequeños a través de los sentidos: sonidos, colores, luces y música al servicio de un espectáculo lleno de magia para los bebés.

Duración aproximada: 30 minutos

Edad recomendada: niños de entre 0 y 4 años.

Dirección: Teatros Luchana. Calle de Luchana, 38 (Madrid 28010)

Precio: Desde 7 €

Espectáculo cómico musical en Teatro Fígaro parodia clásicos

La compañía Brodwei representa un espectáculo en el Teatro Fígaro todos los sábados desde el 16 de septiembre hasta el 6 de enero. En este espectáculo, se parodian los grandes clásicos del cine musical con un toque andaluz. Se cuestionan las intenciones de Bella para quedarse secuestrada en el castillo con la Bestia y los muebles que hablan, Aladdin es retratado como un ladronzuelo cordobés que encuentra un genio en un botijo, Elsa solo canta canciones de Pastora Soler en la Sierra de Granada y el doctor Frankenstein se llama Paco y ha creado lo que ha denominado como el perfecto monstruo andaluz. Brodwei es un conjunto de actores graduados en arte dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga.

Han participado en varios programas de televisión y fueron parte de la Gala Especial de Nochevieja de Telecinco de 2022. La duración del espectáculo es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos y está recomendado para todos los públicos.

Dirección: Teatro Fígaro . Calle de Doctor Cortezo, 5 (Madrid 28012)

Precio: 22 €

LesGaiCineMad: el festival LGTBIQA+ de Madrid en 2023

Madrid acoge LesGaiCineMad, el certamen cinematográfico de temática LGTBIQA+ más importante en los países castellanoparlantes. Del 16 al 26 de noviembre de 2023 celebra su nueva edición con una completa programación de filmes sobre la diversidad afectiva bajo el lema El festival en llamas. A través de sus años de vida, este encuentro se ha convertido en el referente natural de las producciones españolas y latinoamericanas para el resto del mundo. Su trabajo de descubrimiento, subtitulación y estreno de producciones hispanoamericanas han hecho que LesGaiCineMad sea una ventana del cine LGTBIQA+ en español para los distribuidores, compradores, productores y programadores de festivales LGTBIQA+ internacionales.

La edición de 2023 contará con la presencia de la guionista y directora de cine francesa Céline Sciamma a la que se otorgará el Premio de Honor. Céline Sciamma recogerá el premio el 21 de noviembre en el Cine Doré antes del pase de Retrato de una mujer en llamas, y además impartirá una Master-Class en la Academia de Cine y descubrirá una joya perdida del cine feminista de la década de 1970.

Entre las sedes que acogerán la programación del festival en 2023 se encuentran Casa de América, Cineteca Cora Bora, Cine Doré, Filmoteca Española, Cines Golem, Academia de Cine, Cine Estudio, Círculo Bellas Artes, Sala Berlanga, Instituto Francés, Artistic Metropol, Dama, Cines Embajadores, Sala Equis, Uc3m, Ateneo La Maliciosa, Proyecto Chueco y algunos espacios localizados en Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid. El certamen cuenta con secciones competitivas dedicadas a largometrajes, cortometrajes y documentales.

Los ganadores son elegidos por el público que asiste a las funciones, dos pases en diferentes horarios por cada película. Desde el año 2003 se otorgan, además, los Premios del Jurado, donde se eligen por cuestiones culturales, estéticas o sociales a diferentes filmes. La sección oficial de este año contará con títulos como Le paradis / Lost Boys (2023, Bélgica-Francia) dirigida por Zeno Graton; Silver Haze (2023, Reino Unido-Países Bajos) dirigida por Sacha Polak; o All the Colours of the World Are Between Black and White (2023, Nigeria) de Babatunde Apalowo.

Este año, ante la gran cantidad y calidad de cortometrajes recibidos, se ha ampliado la sección de Cortometrajes Nacionales a tres sesiones. Consultar programación 2023.

Precio: Consultar página oficial