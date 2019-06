Una segunda montaña de colores para explorar en Perú

La ciudad de Cuzco es un destino en Perú que esconde paisajes asombrosos. Seguro que has oído hablar, por ejemplo, de la Montaña Arcoíris Vinicunca, una montaña famosa por sus laderas multicolores. Pero de lo que es más que probable que no hayas oído hablar es de otra montaña, otra también de mil colores: la Cordillera Arcoiris de Palccoyo. Un paraje a tan sólo 20 kilómetros al sur del Vinicunca y a tres horas y media de distancia de la capital cusqueña que se va a convertir en toda una aventura. Una montaña, la segunda montaña de colores de Perú, que no tiene nada que envidiar a su prima hermana, y que es un destino fascinante y mucho más asequible.

El Palccoyo es un tesoro de la naturaleza, incluso para los propios peruanos. Una formación de tres preciosas montañas de colores que hasta hace bien poco no se podían ver por estar cubiertas de nieve. El calentamiento global ha sido la causa de que la capa nevada haya ido despareciendo hasta dejar a la vista prácticamente en su totalidad la amplia gama de pigmentos que componen sus laderas.

Cordillera Arcoiris de Palccoyo | Turismo de Perú

Un rincón menos conocido y menos concurrido, y con un acceso más sencillo. Porque para llegar a la clásica Vinicunca se necesitan al menos cuatro horas de caminata, en cambio, para llegar a Palccoyo solo hay que andar de entre unos 40 minutos a una hora.

Además, verás rincones sorprendentes y auténticos como el poblado de Checacupe, famoso por sus tres puentes, todos ellos de diferentes épocas: Inca, Colonial y Republicana. El más famoso, el fascinante puente Inca, un puente tejido colgante construido por los incas para que fueran más fáciles las rutas comerciales del imperio.

Durante la caminata podrás visitar también un templo colonial con un interior precioso construido en madera y pan de oro y con una interesante colección de pinturas de la escuela cusqueña. Y en la cordillera ver un bosque de piedras, un lugar tremendamente místico, y disfrutar observando una variada fauna con especies autóctonas como la llama, la alpaca, el guanaco o el cóndor, una de las aves más grandes del mundo.

Y si quieres completar este trekking, con otro aún más aventurero, a tan solo 15 minutos de Palccoyo tienes la montaña Ausangate, una montaña situada a unos 100 kilómetros al sudeste de la ciudad del Cusco con una altitud máxima de 6.384 metros, la quinta montaña más alta de Perú. La ruta del Ausangate es uno de los atractivos de esta región.

Ausangate | Turismo de Cuzco

Si eres de los que disfrutan en contacto con la naturaleza, y de los que aman las actividades al aire libre y los paisajes sorprendentes, la Cordillera Arcoiris de Palccoyo, es un destino al que no deberías dejar de ir. El espectáculo es simplemente excepcional, un universo de colores se abrirá ante ti, después de un sencillo trekking. Y no te desanimes si tu forma física no es perfecta, porque esta caminata es apta para todo tipo de públicos, sea cual sea su condición física.

Y ahora, es el mejor momento del año para viajar a Palccoyo, cunado las lluvias todavía no ha hecho su aparición. Porque entre los meses de abril y septiembre, las precipitaciones son escasas. ¿A qué esperas? Ponte las botas y prepárate para descubrir un lugar mágico como pocos.

