Una escalada única por la cúpula más famosa de Londres

Construido con el propósito de celebrar el milenio, el O2 forma ya parte del emblemático perfil de Londres. El estadio, que es uno de los lugares de celebración de conciertos, eventos y ocio más frecuentados del Reino Unido, también ofrece a los visitantes otro tipo de entreteniendo además de alguna que otra ración de adrenalina. Porque para aquellos más aventureros, es posible hacer algo muy especial. Hablamos de caminar sobre el edificio. Tal y cómo te lo estamos contando.

El O2 es un gran distrito de entretenimiento en la península de Greenwich al sureste de Londres, y ahora ofrece, Up at The O2, una experiencia única. Aquí nos vamos a poder convertir en montañeros urbanos. Solo hay que ponerse un traje de escalada y un arnés de seguridad para caminar hasta la pasarela de tela suspendida que conduce a la cima de la famosa cúpula, a 58 metros de altura.

Una vez arriba, uno se puede deleitar con las espectaculares vistas de la ciudad antes de emprender el camino de descenso. No hay ascensor, ni escaleras mecánicas, ni nadie que te lleve. Esta es una experiencia extrema al aire libre, una experiencia emocionante de 90 minutos de duración. Una expedición, eso sí, guiada, por el techo del O2.

Apta solo para valientes y para aquellos que no padezcan de vértigo. Estaremos suspendidos unos 2 metros sobre la superficie del techo de O2, y sobre una pasarela a 58 metros de altura durante 380 metros. Una pasarela que tiene en su punto más empinado una inclinación de 28 grados en plena subida y de 30 grados en el camino de vuelta hacia abajo. Con un aliciente más, que sentiremos un cierto rebote al caminar sobre ella.

Este desafío al aire libre comienza en el campamento base donde antes de subir, conocerás a tu guía de escalada, te darán consejos, y te explicarán todo lo que necesitas saber para que tu escalada sea segura. Además te facilitarán un traje especial, zapatos, y te colocarán el arnés de seguridad. Así que tranquilo, porque te vas a convertir en un escalador urbano libre de todo riesgo.

Las escaladas se pueden reservar durante el día, aunque para un ascenso más especial te sugerimos que reserves al amanecer o al atardecer. Si subes al techo durante el día en un día claro, se pueden ver puntos de referencia hasta a 15 millas de distancia. También se puede subir por la noche, una manera de ver un Londres muy diferente con sus brillantes luces parpadeando bajo el cielo nocturno. Y el precio es de 35,47 euros por persona. Los niños también pueden subir a partir de los 10 años y un mínimo de 1,2 metros de altura. Así que si viajas en familia este es un plan más que puedes reservar.

En la cumbre, hay una plataforma de observación desde la que se puede disfrutar de unas espectaculares vistas de Londres, del Parque Olímpico, de Thames Barrier, el Shard y del Canary Wharf.

Llegar al O2 es muy fácil. La estación de metro de Londres más cercana es North Greenwich, y por otro lado, los autobuses fluviales de MBNA Thames Clippers llegan directos desde el London Eye en un trayecto de 35 minutos que se convierten en una atracción turística más. Navegaremos por el Támesis y veremos otros edificios emblemáticos de Londres desde una perspectiva totalmente diferente, entre ellos el Tower Bridge.

Sin duda esta es una experiencia inolvidable y emocionante, y con la que podrás conocer lo espectacular que es la cúpula de este emblemático edificio.

