Nos embarcamos en un mágico crucero invernal

Naturaleza, cultura y aventura, una combinación perfecta para disfrutar a lo largo de la costa noruega a bordo de un crucero. Y es que el invierno es el mejor momento para experimentar el ambiente típicamente noruego tanto a bordo de un barco, como en tierra. El paisaje cubierto de de nieve y en las noches despejadas son simplemente mágicas, especialmente cuando las famosas Auroras Boreales aparecen imponentes, e iluminan las largas noches del ártico.

Hoy nuestra propuesta es escapar por unos día rumbo a Noruega, para embarcar en un crucero de Bergen a Kirkenes, ida y vuelta, en lo que se conoce como el “viaje por mar más bello del mundo”

Un crucero de la naviera Hurtigruten en el que además de la aventura de viajar a bordo de un barco en invierno, vamos a poder disfrutar de numerosas excursiones, excursiones, para explorar la naturaleza noruega más impresionante, empaparnos de la cultura del país y de sus tradiciones, y saborear su deliciosa gastronomía Y todo visitando las principales atracciones turísticas de Noruega e incluso su capital porque, una vez te has decicido a volar al norte de Europa para embarcarte en un magnífico crucero, no puedes dejar pasar la oportunidad de descubrir ésta ciudad de la mano de Visit Oslo. Y si además quieres dejarte llevar del todo, espcialmente si viajas con un grupo de amigos, no lo dudes, reserva un minibus.

Naturaleza: Recorriendo los fascinantes parajes de las islas Vesterålen y Lofoten de una belleza incomparable. En Bergen, con una excursión opcional “Norway in a Nutshell” adentrándonos en fiordos majestuosos, a bordo del tren de Flåm. Visitando, Bodø, otro de los lugares donde quedarás impactado, ya que desde sus bosques las vistas hacia las montañas de Børvasstindan son impresionantes. Y en el estrecho Salstraumen podrás embarcar en un bote neumático y disfrutar de la corriente marina más fuerte del mundo. Todo esto, más una excursión a Cabo Norte, el punto más septentrional de la Europa continental, una visita obligada si lo que quieres es estar en contacto con la naturaleza más salvaje.

Cabo Norte | Hurtigruten

Cultura y las tradiciones: Desembarcando en Stamsund, donde iniciar un emocionante recorrido a través de la historia con una cena vikinga en la casa museo de Lofotr. Una excursión a la frontera rusa y a las minas a cielo abierto que sirvieron de refugio durante la II Guerra Mundial a los habitantes de Kirkenes, la última parada del Expreso del Litoral. Además, en Honningsvåg veremos los pequeños pueblos pesqueros de Kamøyvær y Skarsvåg donde descubrir la naturaleza, la cultura e la historia de la zona.

Auroras Boreales | Hurtigruten

Gastronomía: Presente en todos los cruceros. Qué tal si aprendemos cómo cortar filetes de pescado de la mano de los pescadores locales, y después los degustamos junto a otros platos de cocina noruega tradicional como el pan de pescado recién hecho o los cangrejos reales del Mar de Barents después de ver cómo se capturan.

Actividades Crucero de Invierno | Hurtigruten

Y cómo estamos en Noruega no podemos dejar de visitar Ålesund, reconstruida en Art Nouveau después de un incendio en 1904, con su acuario, uno de los más grandes del norte de Europa, o la subida al monte Aksla para disfrutar de las mejores panorámicas de la ciudad. Y todo pasando por Trondheim y su famosa Catedral de Nídaros, uno de los atractivos más conocidos de Noruega. Además, durante el trayecto descubriremos la capital del Ártico, Tromsø, y conoceremos la historia polar de la ciudad visitando el Museo Polar o entrando en su imponente Catedral Ártica. En Bergen, punto de inicio y final del viaje, no dejes de visitar el mercado de pescado o el barrio de Bryggen, Patrimonio de la Humanidad.

Precio por persona de Bergen a Kirkenes desde 899€ en cabina doble interior, en régimen de pensión completa y con las tasas portuarias incluidas.

