Las 7 mejores azoteas de Madrid para ver el atardecer

Con el verano los días se alargan y las terrazas se convierten en nuestro hábitat natural. No hay nada mejor que disfrutar de un refresco frío a última hora de la tarde, cuando el sol comienza a esconderse y sus reflejos crean colores variopintos, fomentando la aparición de paisajes que parecen estar sacados de una obra de arte. El verano es sol, es amigos, es sonrisas, es felicidad. Y eso es todo lo que reúnen algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid.

Puede que pienses que quedarte en la capital en esta época del año, en la que la playa atrae más que nunca, es un fracaso y algo realmente insoportable, pero Madrid es capaz de sorprendernos y nos demuestra que siempre tiene un plan perfecto, sin importar el día, el mes, la temperatura o la compañía.

Para esos días en los que sales del trabajo agotado y no quieres encerrarte en casa, para exprimir un sábado al máximo, para un cita romántica o una quedada con amigos… Para todas estas ocasiones y muchas otras más, Madrid posee algunas de las mejores azoteas de nuestro país, desde las que, además, podrás disfrutar del atardecer con unas vistas privilegiadas. Aquí tienes las 7 mejores.

Azotea del Círculo de Bellas Artes

Azotea Círculo de Bellas Artes | Turismo Madrid

Uno de los lugares más emblemáticos de la capital. En plena calle Alcalá y con vistas a Gran Vía y la Cibeles, esta azotea es una de las más concurridas de Madrid y, sin duda alguna, la que mejores vistas ofrece si buscas disfrutar de un atardecer. En ella podrás tomar algo y, por supuesto, hacer fotografías que te dejarán sin aliento.

Terraza Hotel Emperador

Terraza Hotel Emperador | Hotel Emperador

Si buscas disfrutar del atardecer de una manera diferente, la terraza del Hotel Emperador, situado en Gran Vía, será una de tus mejores opciones. Con una gran piscina y un ambiente único, este maravilloso lugar te permitirá contemplar los juegos de luz que se crean en el cielo mientras te estás dando un baño.

Terraza Palacio de Cibeles

Terraza Palacio de Cibeles | Turismo Madrid

Otra de las más míticas de Madrid. El Palacio de Cibeles, actual ayuntamiento de la capital, disfruta de unas vistas únicas de la famosa fuente de la diosa, así como del nacimiento de la Gran Vía y de la Calle Alcalá. En su terraza podrás tomarte un refresco respirando paz mientras contemplas el atardecer.

Radio Me Madrid Rooftop Bar

Radio Me Madrid Rooftop Bar | Radio Me Madrid Rooftop Bar

Si alguna vez has pasado por la Plaza de Santa Ana seguro que te has quedado embobado mirando la preciosa fachada del Hotel ME. Su azotea se ha convertido en uno de los lugares de moda para tomar unas copas escuchando música y, por supuesto, también disfrutando del atardecer. ¡O de la noche!

Terraza Casa Suecia

Terraza Casa Suecia | Casa Suecia

Esta maravillosa terraza no es de las más conocidas de la capital, pero sí una de las más bonitas. Las vistas, como siempre, inmejorables y el ambiente más de lo mismo. Para una tarde relajada, entre amigos o con tu pareja, este lugar te ofrece uno de los atardeceres más especiales de la ciudad.

Terraza GYMAGE

Terraza GYMAGE | GYMAGE

Sin duda alguna, la terraza de moda en Madrid. Cocktails, platos especiales, un ambiente muy moderno y música en lo más alto de un edificio en pleno centro de la ciudad. Si pasas el verano en ella, será un delito no vivas al menos un atardecer en esta azotea. ¡Va a convertirse en una de tus favoritas!

Terraza Jardines de Sabatini

Terraza Jardines de Sabatini | Jardines de Sabatini

Pocos lugares de Madrid poseen un aura tan mágica como la del Palacio Real. Justo frente a este emblemático edificio encontramos la Terraza de los Jardines de Sabatini, ideal para contemplar el atardecer mirando al horizonte y ver cómo los tonos del sol que desaparece se mezclan con el verde de la vegetación.

¿Qué te han parecido? Todos soñamos con pasar el verano en la playa, entre tumbonas y mojitos, pero a veces quedarse en la ciudad no está tan mal… ¡Disfrútalo!