Los paisajes más bellos de la Amazonia

¿Cuántas veces te has preguntado cómo era nuestro planeta antes de que nuestra especie, el ser humano, decidiera que no debía mimarla con sumo cuidado? ¿En cuántas ocasiones has tratado de imaginar una Tierra verde, en la que los animales corrieran libres y sin miedos, en la que el aire que respirásemos fuera completamente puro? Acostumbrados a contemplar las vainas de contaminación sobre las grandes ciudades, a los animales tristes y decaídos dentro de las jaulas de los zoos y a los bosques sufrir por las talas indiscriminadas y los incendios, nos parece imposible creer que exista un lugar en el que la Tierra todavía se mantenga intacta, un lugar prácticamente virgen. Pero existe.

La Amazonia es una región única, una zona en la que el planeta parece haber encontrado su remanso de paz, ya que existen algunos rincones de la misma que prácticamente no han sido ni explorados por el hombre. Una maravilla divina que, por suerte, tenemos al alcance de nuestra mano y que, además de ser bella como pocas zonas del mundo lo son, ejerce una función realmente importante: es nuestro pulmón. Toda la contaminación, todo lo nocivo, se ve contrarrestado en parte por la enorme cantidad de vegetación que encontramos en este bosque tropical, el más extenso del planeta.

Con 6 millones de kilómetros cuadrados de dimensión, está considerado desde hace unos años como una de las 7 maravillas naturales del mundo, y alberga numerosísimas especies animales y vegetales que para muchos aún a día de hoy siguen siendo un misterio por descubrir. Aunque conforme va pasando el tiempo, el ser humano comienza a hacer de las suyas, hasta el punto de tener que hablar de deforestación en algunas zonas de la Amazonia, esta maravilla sigue regalándonos imágenes que parecen sacadas del sueño de un artista.

Panorámicas en las que sólo se puede ver verde, verde y más verde, tribus que viven ajenas a lo que ocurre en el ‘exterior’, animales que disfrutan de su hábitat sin que nadie les altere. Una verdadera obra de arte en torno al gran Río Amazonas que merece la pena visitar, siempre y cuando la tratemos con el respeto y el cariño que merece. No somos conscientes de lo afortunados que somos teniendo una parcela de verdad, de pureza, de realidad en nuestro planeta, pero estas imágenes conseguirán que comprendas la grandeza de la Amazonia y que te enamores de su belleza. ¡Disfrútalas!