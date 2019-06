Londres desde las alturas

Aunque no lo creas, se siguen construyendo rascacielos, de hecho, se están construyendo actualmente más de setenta edificios de más de cien metros de alto en la capital británica. Edificios

altos e imponentes, en los que además podemos disfrutar de muchos planes. Planes en las alturas. Toma nota, porque seguro que alguno te encaja.

The Shard | The Shard

The Shard

Este es uno de los edificios más conocidos de Londres. Con sus 300 metros de altura es el edificio residencial más alto de Europa. Pero no solo, porque además ofrece planes fabulosos a los que vas a poder acceder gracias a sus rapidísimos ascensores, unos ascensores que te llevarán a lo más alto a la velocidad de seis metros por segundo.

El plan es disfrutar de unas vistas panorámicas impresionantes de Londres en el Level 72 Skydeck, el observatorio más alto de Europa, a 244 metros de altura. En un día claro la vista alcanza hasta los 64 kilómetros de distancia. Y vas a poder acceder a las plataformas de observación de la planta 69 y a la terraza al aire libre de la planta 72, sin restricción de tiempo, y eligiendo el momento de la visita que más te convenga.

Level 72 Skydeck | The Shard

The Shard, se ubica en el distrito de Southwark en Londres, y además del subir al observatorio, puedes reservar para comer o cenar en algunos de sus muchos restuarantes, lo que ya es un plan en sí mismo.

Pero hay más. Puedes alojarte en el Hotel Shangri-La uno de los hoteles más lujosos del mundo, que ocupa de la 34ª a la 52ª planta; o bien, tomarte una copa mientras bailas al ritmo de una música que solo escucharas tú, gracias a unos auriculares, en el Silent Discos; o saludar al sol en una sesión de yoga impartida por algunos de los mejores yoguis de Londres en el Yogasphere.

20 Fenchurch Street | Sky Garden

Sky Garden

Es el jardín más alto de Londres y se ubica en el rascacielos 20 Fenchurch Street conocido también con el sobrenombre de “el walkie talkie”, y seguro que lo entenderás cuando estés ante él: cóncavo, con 160 metros de altura y cuando veas que su parte de arriba es más ancha que su base, una forma realmente única en el mundo, tanto como lo es su jardín. Un jardín lleno de color y de flores que se pueden disfrutar durante todo el año.

Sky Garden | Sky Garden

Y es que Sky Garden, es un invernadero de casi 14.000 metros cuadrados en las nubes entre los pisos 35, 36, y el 37.

Esta famosa cúpula de cristal es, probablemente, uno de los espacios más exclusivos de la capital del Reino Unido. Porque más allá de ser un edificio singular, alberga en sus últimos pisos un jardín de tres pisos que son jardines públicos y espacios sociales que incluyen plataformas de observación y una terraza al aire libre. A 155 metros de altura, el espectacular Sky Garden ofrece vistas a la capital y mucho más allá. Ah, y la entrada es gratuita.

El jardín tiene además restaurante y dos bares y, naturalmente, una vistas de infarto de toda la ciudad, especialmente de la orilla sur del Támesis, con The Shard enfrente.

ArcelorMittal Orbit

Es la obra de arte más alta del Reino Unido, una estructura que fue construida para los Juegos Olímpicos de 2012 y que tiene una plataforma de observación en lo alto, a 114’5 metros de altura y a la que puedes subir en ascensor o bien por las escaleras.

Si eres valiente y optas por las escaleras, tienes que saber que tu esfuerzo se verá recompensado. Primero porque las vistas son espectaculares, especialmente las que tendrás del estadio y de todo el parque olímpico, y segundo, porque además de disfrutar de las vistas de hacer unas fotos de lujo, vas a poder bajar por un fascinante tobogán.

The Slide | ArcelorMittal Orbit

The Slide, es el slide tunnel o lo que es lo mismo el tobogán dentro de un túnel más largo del mundo, nada más y nada menos que 178 metros de longitud. Sin duda bajar a toda velocidad por el ArcelorMittal Orbit es un subidón de adrenalina.

Salesforce Tower London

En lo alto de la Salesforce Tower London, en el 110 Bishopsgate, en los pisos 38 y 39, se ubica uno de los restaurantes más cool de Londres, el Sushisamba. Llegar arriba ya es toda una aventura, porque tendrás que subir en un ascensor panorámico que va a toda velocidad. Y una vez arriba podrás disfrutar de una carta de fusión japonesa-peruana-brasileña y disfrutar de un cóctel en su terraza al aire libre.

Sushisamba. Londres | Sushisamba

El Sushisamba está muy de moda así que tienes que reservar con antelación. Y no te sorprendas si en la mesa de al lado ves a alguna celebritie o comes o cenas al lado de algún futbolista de la Premier League.

Y una planta más arriba está el restaurante más alto de Londres, el Duck and Waffle perfecto para el fin de semana por su brunch.

Duck and Waffle | Duck and Waffle

Azoteas secretas de Londres

Y aquí sí que toma nota, porque son toda una experiencia. Por ejemplo la cúpula de la Catedral de San Pablo. Hoy, otros edificios la superan en altura pero muy pocos en encanto. Menos conocida, desde esta cúpula las vistas del río Támesis, la Tate Modern o el Globe Theatre son espectaculares. La Golden Gallery, es la más pequeña de las galerías de la cúpula, pero está a casi noventa metros de altura, y merece la subir los 528 escalones.

Catedral de San Pablo | Catedral de San Pablo

Otra azotea que no te puedes perder es Pergola on the Roof, en 5 Kingdom Street, en Paddington Central, un complejo en el que podrás disfrutar de uno de los locales más grandes de la ciudad que cuenta con dos bares, cinco restaurantes y vistas espectaculares al atardecer.

Y como en Londres siempre se reinventan Skylight te sorprenderá. Ocupa lo que era un edificio de aparcamientos y se ha convertido en uno de los rooftop bars de moda del barrio de Wapping. Copas, las mejores vistas del histórico Tobbaco Dock, e incluso una pista de patinaje sobre hielo. Vive a tope Londres desde las alturas.

