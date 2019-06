Las imágenes más impresionantes de las auroras boreales del mundo

Son muchas las personas que sueñan con ver una aurora boreal. En vivo y en directo, claro. Pero solo son unos pocos los afortunados que lo han conseguido. ¿Por qué? Porque hace falta que se den varias cosas para lograrlo. Para empezar, no vamos a encontrarlas en nuestros países vecinos y por tanto vamos a necesitar más tiempo y más dinero para viajar a un país lejano.

Segundo, porque los mejores meses para verlas son diciembre, enero y febrero, aunque también tienes opciones en octubre, noviembre y marzo. La cosa es que debes disponer de una semana larga de vacaciones para ese entonces. Y tercero, porque aun eligiendo bien el destino y la época del año nada nos asegura verlas.

Por supuesto, debemos de tener en cuenta otros factores: ir hasta el punto más al norte del país elegido, buscar zonas despejadas en las que no haya contaminación y tener paciencia. Paciencia, sí, porque como decíamos ni aún con esas nos aseguramos presenciar una aurora boreal. Por eso también es importante poder intentarlo durante varios días, porque a más días más opciones.

Dicho esto, si tú eres una de esas muchas personas que sueñan con ver este precioso fenómeno de la naturaleza pero no has tenido tiempo suficiente, dinero o suerte… tranquilo. Nosotros no podemos llevarte físicamente a Islandia o Noruega, pero sí que podemos trasladarte allí a través de las mejores imágenes. ¡Disfrútalas!