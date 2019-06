Ya sea empapándote a bordo de un barco, o viendo las increíbles caídas desde arriba, o desde abajo, puedes disfrutar de parques acuáticos, ver una recreación de la Guerra de 1812, e incluso probar alguna atracción en la que recibir una buena ración de adrenalina.

Estas son las 10 mejores cosas que puedes hacer en las Cataratas del Niágara.

Las Cataratas del Niágara

Legado de la última Edad de Hielo, de hace 18.000 años, todavía hoy tienen el poder de inspirar a todo aquel que decide acercarse a verlas. The Falls, son uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Su potencia y la fuerza del agua, permiten sentir y oír su rugido incluso antes de llegar a verlas. Son simplemente impactantes.

La vista desde el lado canadiense, conocida como Horseshoe Falls, es amplia, y el camino a lo largo del río Niágara nos permite estar muy cerca de la acción mientras el agua llega hasta la caída. Si no tienes miedo, o vértigo, puedes inclinarte un poco para intentar ver a través de la niebla que forma la fuerza se este torrente al caer, pero ojo con los más pequeños.

Detrás de las Cataratas del Niágara | Niagara Parks

Pasar por detrás de las cataratas

Esta es una de las atracciones más populares. Y es que es posible que no supieras que se puede caminar por detrás. Ponte un poncho amarillo para mantenerte seco mientras desciendes en un ascensor unos 46 metros de profundidad, y pasas a través de un lecho de roca, hasta los túneles que conducen detrás de las cataratas.

En el recorrido hay placas con datos interesantes sobre las cataratas, sobre la forma en que se construyeron los túneles, y con la historia de los que se han caído en ellas.

Los portales del túnel y de Great Falls te acercan al rugido del agua. Sal a la plataforma de observación inferior para ver las cataratas desde abajo. Si pensabas que las cataratas eran impresionantes desde arriba, te sorprenderá aún más su poder desde abajo.

Un paseo en barco por las Cataratas del Niágara

El tour de 30 minutos en barco por las cataratas del Niágara te llevará más allá de la base de las cataratas americanas, hasta las cataratas Bridal Veil, y luego cerca del lado canadiense de las cataratas, Horsehoe. De hecho, sentirás la intensidad atronadora del agua y la verás entre la neblina. Incluso tu poncho no te salvará de un buen remojon.

Furia de Niágara

Esta es una atracción 4D multisensorial que te permite experimentar la formación y la creación de las cataratas, sintiendo el agua pulverizada y las frías temperaturas similares a las de la edad de hielo. El pre-show animado d es genial para los niños, y explica cómo la Era de Hielo formó las Cataratas del Niágara. Te mojarás, pero el poncho azul te salvará de lo peor del agua fría.

Torre Skylon

Las mejores vistas de las Cataratas del Niágara se pueden disfrutar en lo alto de la Torre Skylon, a 237 meros sobre las Cataratas. La Skylon Tower ofrece vistas increíbles de ambos lados de las cataratas, así como de los alrededores, incluidos los rascacielos de la ciudad de Buffalo y de Toronto. Sal a la plataforma de observación, no te lo pierdas. Hay dos restaurantes en la parte superior, un cine 3D y un Family Fun Center.

Whirlpool Aero Car | Niagara Parks

Whirlpool Aero Car

Puedes volar sobre la garganta Great Gorge en un teleférico antiguo. Y por antiguo nos referimos a que tiene más de 99 años. Esta es una atracción única. El teleférico recorre 1 kilómetro en un viaje de ida y vuelta sobre el río Niágara, y es curioso, con vistas increíbles.

Whirlpool Jet | Niagara Parks

Tour en bote Whirlpool Jet

La mejor aventura de Niagara. Si buscas emociones fuertes en las Cataratas del Niágara también las encontraras. No te pierdas el tour en Whirlpool Jet Boat. El Jet Boat se desplaza a lo largo del río Niágara a 60 mph hasta los rápidos en Great Gorge. Recuerda llevar algo para no mojarte, porque sino te vas a empapar, y no pienses solo en un fino poncho de plástico porque no será suficiente. Podrás embarcarte en este paseo salvaje y emocionante si mides más de 1 metro de altura y gozas de buena salud.

Niagara Parks Butterfly Conservatory

En los terrenos de los Jardines Botánicos de Niagara Park, hay un invernadero climatizado en el que ver a más de 2.000 mariposas tropicales volando sobre una exuberante selva tropical. A los niños les encantará. Y es sorprendente descubrir como los capullos se convierten en mariposas a través de una ventana especial. Deambula por los senderos e intenta contar cuántas especies de mariposas puedes identificar.

Niagara SkyWheel en Clifton Hill

La zona turística de Clifton Hill en un gran complejo de entretenimiento que incluye restaurantes, un teatro 4D, minigolf de dinosaurios, una bolera, una casa embrujada y el Great Canadian Midway. La principal atracción es la SkyWheel, que te lleva hasta 175 pies por encima del suelo en góndolas totalmente cerradas y climatizadas, desde las que podrás disfrutar de increíbles vistas de las cataratas y del Niágara. El viaje dura de 8 a 12 minutos y es una atracción abierta durante todo el año.

Niagara Parkway | Niagara Parks

Niagara Parkway

El pintoresco Niagara Parkway y Garden Trail serpentea 22 kilómetros sobre el río Niágara, desde las cataratas hasta la preciosa localidad de Niagara-on-the-Lake. El camino ofrece vistas de los viñedos, el río, el Reloj Floral y de impresionantes casas patrimoniales que hay en la zona. Hay senderos para caminar fuera de la ruta verde si quieres explorar los alrededores.

Sitios patrimonio de Niagara

El área de Niágara fue un lugar clave durante la Guerra de 1812 entre Canadá y Estados Unidos. Y por ello hay muchos sitios históricos importantes a lo largo de la ruta, incluyendo Laura Secord House en Queenston, y el Monumento de Brock. Los fuertes de batalla de la Guerra de 1812, Fort George y Old Fort Erie, han sido restaurados, y durante los meses de verano se recrea cómo era la vida en ellos.

