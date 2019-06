Guadalupe Mountains, un Parque Nacional en el que perderse en otoño

Bienvenidos a un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza y quienes disfrutan observando aves y descubriendo nuevos territorios. A una auténtica joya escondida en el oeste de Texas: el Guadalupe Mountains National Park. Aquí hay más de 129 kilómetros de rutas de senderismo, asequibles para todos, que pasan a través de la flora del desierto, las montañas, algunos cañones y también por oasis de ribera. Caminatas únicas que nos acercan a la magia de este territorio salvaje.

La cordillera de las montañas de Guadalupe cuentan con dos picos emblemáticos, Guadalupe Peak, la cumbre más alta del estado de Texas, y, El Capitán, ambos ubicados dentro del Parque Nacional Montañas de Guadalupe. Pero también esta cordillera alberga otros espacios naturales únicos en los Estados Unidos, el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, un sistema d cuevas extraordinario con algunas de las cavernas más grandes del país que se puede visitar, y el Lincoln National Forest, un bosque nacional protegido en el Estado de Nuevo México.

Si lo tuyo es disfrutar del otoño, en este parque nacional encontrarás rutas sorprendentes como Devil's Hall, un camino de 6 kilómetros de ida y vuelta que pasa por una impresionante escalera de roca natural y que desemboca en un estrecho cañón de paredes escarpadas. O Smith Spring de casi 4 kilómetros donde descubrir el cambio del paisaje del desierto de matorral a la vegetación de ribera. O el McKittrick Canyon Trail una caminata que pasa por lugares históricos y una gruta escénica. O una ruta que nos lleva hasta el pico más alto, Guadalupe Peak Trail, casi 14 kilómetros que pasan por un bosque y que una vez arriba nos recompensan con unas impresionantes vistas .

Inicies la ruta que inicies debes llevar agua, protección solar y comida .

No hay alojamiento dentro del parque, pero si dos espacios en los que pernoctar Pine Springs Campground y Dog Canyon Campground. Eso sí, es camping a la antigua usanza, no esperes grandes comodidades. Encontraras agua potable y baños. Y muy importante, no está permitido hacer fuego ni encender barbacoas aunque puedes cocinar con camping gas. También hay generadores en áreas designadas entre 8h de la mañana y hasta las 20h.

El parque está situado en Pine Springs, Texas, que se encuentra a 177 kilómetros al este de El Paso, en Texas. El aeropuerto más cercano es el de El Paso, pero también se puede volar hasta el aeropuerto de Carlsbad, Nuevo México, a 80 kilómetros del parque, o al aeropuerto de Midland-Odessa, a 273 kilómetros en el mismo estado de Texas. Y es más que recomendable acercarse hasta el Centro de Visitantes en Pine Springs, donde podrás obtener toda la información necesaria sobre las mejores rutas y de las actividades programadas.

Guadalupe Mountains National Park conserva el espíritu agreste y remoto del desierto del oeste americano. Aquí, en las antiguas montañas de Guadalupe que se elevan en el cielo de Texas, vas a disfrutar de magníficas vistas, bellos paisajes, y vas a poder conectar de nuevo con la naturaleza, lejos de todos y de todo. Practicar senderismo en el Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe es una experiencia divertida y gratificante.

Más información: www.nps.gov