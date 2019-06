Barcelona estrena hotel de lujo

Ropa de cama de puro algodón egipcio, así como albornoz, zapatillas y toallas de la Casa Bassols 1790, almohadas de pluma de oca 100%, amenities exclusivos Natura Bissé Barcelona, cafetera Nespresso y kettle con selección de tés e infusiones de cortesía… Son algunas de las atenciones que tendrás si te alojas en The One Barcelona, el nuevo cinco estrellas Gran Lujo que ha abierto sus puertas en la Ciudad Condal hace poco más de dos meses. El establecimiento, perteneciente al grupo H10 Hotels es el primer cinco estrellas urbano de la compañía y cuenta con una situación inmejorable: junto a Passeig de Gràcia y la emblemática Pedrera.

El proyecto de arquitectura e interiorismo de este impresionante edificio de nueve plantas, que se organizan alrededor de un patio interior central acristalado para poder dotar todos los pasillos y espacios de luz natural, ha sido realizado en colaboración con el prestigioso diseñador Jaime Beriestain. Su proyecto de interiorismo ha creado un ambiente de lujo atemporal a partir de materiales nobles como los mármoles de Jordania o los suelos de madera de roble en las 89 habitaciones que componen el hotel, de las cuales 25 son suites. Muy luminosas, presentan un interiorismo en el que predominan los colores neutros, algunos detalles dorados y sorprenden los lienzos del artista Fernando Prats. El objetivo es ofrecer al cliente una experiencia de lujo contemporáneo, algo que se puede comprobar, sobre todo, en la habitación 808. Su terraza, jacuzzi, cocina, salón de estar, así como la posibilidad de comunicarse con otras habitaciones, la convierten en la más deseada (y también la más cara, ya que su precio mínimo es de 3.000 euros).

Pero además de estas acogedoras y sorprendentes habitaciones, The One cuenta con la espectacular terraza con vistas panorámicas y la zona wellness Despacio Spa, una piscina situada en la última planta. Y para reporner fuerzas, nada mejorque hacerlo en Somni Restaurant & Cocteleria. El espacio está situado en la planta baja del edificio y cuenta con acceso directo desde la calle. Capitaneado por el chef Miguel Muñoz, con más de 16 años de experiencia en los restaurantes de H10 Hotels, ofrece una cocina mediterránea, fresca y creativa, de sabores locales. Combina tradición e innovación y hace una clara apuesta por la excelencia de los productos gourmet, con denominación de origen y de kilómetro cero.

Entre la oferta gastronómica del Somni Restaurant & Cocteleria, con cambio de carta según la estación, se encuentran platos como el carpaccio de ciervo marinado en hierbas con crema de queso Idiazábal, las vieiras albardadas en panceta ibérica, cremoso de boniato y castaña caramelizada, el arroz seco de gamba roja de Palamós, sepias y calamarcitos o el solomillo de ternera “frisona” de Girona con foie grillé, salsa demi-glace y patatas fritas. La carta incluye una selección de dulces postres como la tarta de queso con frutos del bosque, la crema catalana o el especial chocolate con pasión. La carta de vinos cuenta con 80 referencias de productos blancos y tintos, principalmente locales y españoles, así como una selección de cavas y champán.

La carta de cócteles tiene sofisticadas propuestas como el Cerebrino, un homenaje al remedio Cerebrino Mandri, cuya elaboración se realizó en el edificio de The One Barcelona, y que combina pepino, manzana y kiwi; el Pisco passion, una versión del Pisco sour elaborada con Pisco de Perú, limón, azúcar, clara de huevo, fruta y zumo de la pasión; o el Amour de Cassis, un clásico cóctel francés que mezcla champagne, vodka, crema de cassis, limón y azúcar.

Todo ello acompañado de música de dj cada jueves y viernes noche. Disfrútalo.

