¿Se te da bien el arte culinario? Sea cual sea tu respuesta, este post es para ti. Si eres un viajero bueno en la cocina, seguro que te encantará la idea de ponerte a prueba preparando platos típicos de otras partes del mundo. Si por el contrario no te gusta mucho cocinar, quizás es porque no lo has probado realmente y este puede ser tu mejor momento. Debido a la situación en la que nos encontramos debemos pasar el mayor tiempo posible en casa, dependiendo de nuestras circunstancias en el ámbito del trabajo, puede llegar a ser todo el día. Esto que puede parecer un esfuerzo es necesario en estos momentos, por lo que mejor no lamentarse y comenzar a aprovechar estos días de diferentes maneras.

Italia | Pixabay

Un entretenimiento bastante asequible para todos e incluso divertido es cocinar, algo que después podrás comer y esto le gusta a todo el mundo. Así, te traemos seis páginas webs que te darán muchas ideas para estos días y te transportarán a otros lugares del mundo, cada una con sus peculiaridades.

1. Recetas de viajes

Esta primera página ofrece una sección llamada “platos por países”, en la cual encontrarás una lista de bastantes países y, pinchando en ellos, te saldrán todas las recetas que ofrecen de ese lugar. Es un sitio ideal para ir viajando de sitio en sitio de un día para otro.

2. Cocinatis

Esta web es perfecta para aquellos a los que les cuesta decidir que cocinar. Tiene una opción llamada “¿Qué cocino hoy” en la cual, con tan solo tres clics, se genera una receta al azar. Además, puedes echar un vistazo al apartado “Recetas del mundo” donde encontrarás platos típicos de Turquía, comida vietnamita o rusa, entre otros.

3. Directo al paladar

En Directo al Paladar puedes encontrar recetas de todo tipo, también de gastronomía española y moderna, así como de diferentes países. Es una web muy grande que ofrece a través de sus artículos diferentes platos que puedes preparar, desde África hasta cocina moderna occidental.

4. Recetas japonesas

Si nunca has sentido interés por cocinar comida japonesa, quizás en estos momentos te resulte más difícil porque no puedas encontrar los ingredientes indicados. Sin embargo, siempre puedes ponerle tu toque personal a las recetas que ofrece esta gran página web, las cuales puedes encontrar ordenadas por dificultad de ejecución.

5. Recetas italianas

Si estás cansado de comer los típicos macarrones con tomate, esta web te dará ideas asequibles que puedes preparar en tu casa. Por supuesto, no encontraréis solo pasta sino también otro tipo de platos que son típicos de Italia y que están para chuparse los dedos. Además, si queréis profundizar más podéis descargar el libro en PDF que ofrece la página.

6. Recetas mexicanas

En esta página podrás encontrar numerosas recetas mexicanas, fáciles y muy ricas, organizadas por tipo de plato pero también por lugar de procedencia, es decir, dependiendo del estado de México al que pertenezcan.