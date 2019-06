Un viaje a la época de las cruzadas en el castillo de Ajloun

AL NORTE DE JORDANIA

En los bosques de pinos del área de Ajlun-Dibbine encontramos un castillo fantástico que encierra retazos de muchas historias del pasado: el de Ajloun, que sirvió para derrotar a los cruzados hace nada más y nada menos que ocho siglos.

al norte de Jordania dos de las atracciones históricas y ecológicas más importantes de Oriente Próximo - See more at: http://spa.visitjordan.com/Wheretogo/Ajlun.aspx#sthash.XuR5IURO.dpuf

