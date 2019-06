¿Vacaciones en Hogwarts o en el hotel de El Resplandor?

Esta galería revela once destinos ficticios que puedes visitar en todo el mundo para revivir la magia del cine. Si aún no sabes dónde ir en tus próximas vacaciones o escapada, proponemos algunas ideas llenas de encanto y fanatismo cinéfilo. Todos estos destinos aparecen en ficciones televisivas, películas y libros, posiblemente no encontremos magos o criaturas de otro mundo, pero no dejan de ser espectaculares.

En Oriente Próximo, más concretamente Jordania podemos visitar la ciudad de Petra, donde localizaron el Templo en el que se encontraba el Santo Grial que Indiana Jones quería recuperar en la tercera entrega de la saga, Indiana Jones y la última cruzada. Aunque en Star Wars R2-D2 se pasea por Mos Eisley, o lo que es lo mismo Djerba (Túnez) en la realidad, si lo visitamos seguramente no veamos al famoso robot.

Indiana Jones se rodó en Petra (Jordania) | Wikimedia Commos

Los seguidores de Downton Abbey se alegrarán al saber que, efectivamente la abadía existe, solo que bajo el nombre de Castillo Highclere, en el condado de Hampshire al sur de Inglaterra. ¿Apetece algo más mágico? ¡Vayamos a Howarts! Probablemente, es la saga de películas con las que muchos hemos crecido, Harry Potter y sus amigos nos han acompañado en la adolescencia y primeros años de edad adulta. De todas las localizaciones elegidas para su filmación, se puede visitar el castillo de Alnwick, la catedral de Durham y la catedral de Gloucester.

Castillo de Highclere, plató de Downton Abbey | Descubrir UK

La trilogía El Señor de los Anillos, también ha sido compañera de viajes a tierras inexploradas, a universos de elfos, enanos, hobbits y orcos. Hobbiton, la encantadora casa que aparece El Señor de los anillos y El Hobbit se encuentra en Waikato, Nueva Zelanda. Otro reino de fantasía que se inspiró en esta misma isla, es el de Narnia.

El mundo de Avatar, aunque cueste creerlo está en la Tierra, en China, es el Parque Nacional de Zhangjiajie. En nuestro repertorio no podía faltar la famosísima serie de Juego de Tronos, y su espectacular capital, Desembarco del Rey, que en realidad está en Malta y esa ciudad se llama Mdina.

El universo de Pandora de Avatar | Earthspeaking

Después de tanto viaje por galaxias lejanas, planetas exóticos, mundos mágicos, Tierra Media o una buena aventura con nuestro querido Indiana, lo más reconfortante es alojarse en un hotel. Nuestras sugerencias son Hotel Overlook, de la obra de Stanley Kubrick El Resplandor, podemos encontrarlo en Oregón EEUU y se llama Timberline Lodge. La segunda propuesta es algo más simpática, el Gran Hotel Budapest de la película homónima del director estadounidense Wes Anderson. Aunque en la realidad no admite huéspedes, este colorido edificio está en la ciudad de Karlovy Vary, en la República Checa.

