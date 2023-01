Todos los festivos que hay en enero de 2023 en España

Como ya sabrás, el pasado mes de noviembre salió a la luz el nuevo Calendario Laboral del BOE fijado para el 2023 donde se publica todo en relación a las fiestas laborales para el próximo año. Recientemente desde Viajestic os contábamos todos los festivos que iba a haber en nuestro país este nuevo año.

Y ahora, queremos especificar un poco más y aclarar si hay algún festivo en este mes de enero en alguna de nuestras comunidades autónomas. En cuanto a Festivos Nacionales no sustituibles (que no pueden cambiarse por otra fecha y son fijos para todos), en enero no hay ninguno en ninguna parte de España.

Calendario laboral 2023 | iStock

Sin embargo, en cuanto a Festivos Nacionales Sustituibles (se aplican a todo el territorio español pero se pueden cambiar por otras fechas), si que hay dos. Por un lado, está el 2 de enero, que fue festivo para Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia.

Y por otro lado, el 6 de enero (el día de Reyes) que es festivo para Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Si miramos el Calendario Laboral, por Comunidades Autónomas no hay ningún festivo más en el mes de enero, por lo que desde el 6 de enero ya habría que esperar al mes de febrero para alguna libranza más.