Todo lo que necesitas saber antes de viajar a Las Maldivas: Mejores fechas, documentación, moneda y más

Como bien sabrás si has seguido nuestras redes sociales, a principios de este mes de septiembre hemos tenido la oportunidad de visitar Maldivas de la mano de dos impresionantes resorts de Atmosphere Core, OBLU Helengeli y Raaya by Atmosphere.

Recientemente te contábamos algunas curiosidades sobre Maldivas que probablemente no sabías y ahora queremos contarte todo lo que necesitas saber antes de viajar a este país.

1. Documentación que necesitas en Maldivas

En primer lugar tienes que tener en cuenta de que para viajar a Maldivas necesitas, si o sí, un pasaporte en vigor con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de salida prevista.

Pasaporte español | iStock

Además, desde el gobierno maldivo piden a los viajeros rellenar un formulario entre las 96 horas antes de viajar. Se llama Imuga y es solo necesario a la entrada del país (a la salida no). Te piden datos como tu número de pasaporte, vuelos de entrada y salida, hoteles donde te vas a alojar...etc.

2. Seguro de viaje en Maldivas

Maldivas es un destino turístico que cuenta con servicio de sanidad privada de gran calidad y que puede resultar bastante caro ir al médico allí en caso de que lo necesites. Por estas razones, te recomendamos contratar un seguro antes de realizar tu viaje y el tipo de coberturas que te ofrece, sobre todo si vas a hacer deportes acuáticos como el buceo o el snorkel.

Seguro de viaje | iStock

A veces los seguros de coche y hogar incluyen cobertura médica durante los viajes, al igual que algunas tarjetas de crédito, así que no pierdas la oportunidad de echar un vistazo a esas coberturas en caso de que las tengas.

3. Moneda de Maldivas

La moneda oficial en la República de las Maldivas es la rupia de Maldivas (MVR), más conocida como rufiyaa. Cada rupia se divide en 100 laari. Sin embargo, lo más común en Maldivas pagar con tarjeta, aunque si queréis hacer pequeñas compras en tiendas de recuerdos o algo de comer en las islas habitadas como Malé, necesitaréis algo de efectivo y te recomendamos pagar en dólares.

Pero si optas por cambiar dinero y pagar en rufiyaas, siempre puedes hacerlo en las casas de cambio o en el aeropuerto.

4. Las mejores fechas para ir a Maldivas

Raaya by Atmosphere en Maldivas | Interface Tourism Spain

Maldivas cuenta con un clima tropical moderado gracias a la presencia del Océano Índico por lo que, a pesar de los monzones, la temperatura es cálida y constante durante todo el año. Los mejores meses para viajar a Maldivas suelen ser los que van desde noviembre hasta abril, ya que durante ese tiempo existe menor probabilidad de lluvias y los días son más soleados. Pero ojo, también es cuando reciben más turismo y, por lo tanto, los precios suben. Los meses más caros son de diciembre a febrero.

5. Cómo llegar a Maldivas

Las Islas Maldivas se encuentran en medio del Océano Índico, al suroeste de la India y Sri Lanka. Desde España no hay vuelos directos a Maldivas, por lo que tendrás que hacer escala en en Londres, París, Frankfurt, Dubái, Abu Dhabi (como hicimos nosotros) o Doha.

Aeropuerto de hidroaviones en Malé, en Maldivas | Irene Picazo

Una vez estés en Malé, la capital de Maldivas, tendrás que coger una barca rápida, un dhoni (barca típica de Maldivas) o un hidroavión para ir a la isla en la que te vayas a alojar. Sin duda, la mejor forma es el hidroavión (aunque también la más cara), ya que puedes observar los atolones desde el aire a baja altura.

6. ¿Necesito alguna vacuna en Maldivas?

Para ir a Maldivas no es necesario tener ninguna vacuna en específico, únicamente se exige vacuna contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de Sudamérica y África.

Personas en Raaya By Atmosphere, en Maldivas | Raaya By Atmosphere

Eso sí, si eres propenso a que te piquen los mosquitos, te recomendamos que te lleves repelente de mosquitos y alguna crema para la alergia.

6. Qué llevar en la maleta para Maldivas

Mujer haciendo la maleta para irse de crucero | iStock

Preparar la maleta para Maldivas puede ser más difícil de lo que parece. Te recomendamos llevar ropa de verano que sea cómoda, por supuesto muchísimos bañadores y bikinis, calzado cómodo y chanclas y alguna chaqueta por si hace frío en el avión o por la noche. No es necesario que te lleves toallas para la playa y/o piscina, ya que en los hoteles suelen tener para uso de los huéspedes. Muy importante, que no se te olvide la crema solar y una crema hidratante para después. El sol en Maldivas pega bastante (aunque esté nublado) y no queremos que vuelvas con quemaduras.