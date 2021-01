¿Sabes qué son las Workations?

Lo de hacer potajes de palabras es algo que a los ingleses les gusta, ya mezclaron el breakfast con el lunch para inventar el brunch y ahora mezclan el work con las vacations para crear una oferta turística muy novedosa: las workations.

Hace ya meses que venimos oyendo hablar de las workations porque, puestos a teletrabajar ¿por qué no hacerlo desde un lugar paradisíaco o vacacional? los hoteles, que están sufriendo lo suyo con el parón turístico en que vivimos desde hace ya casi un año, tratan así de atraer viajeros y lo cierto es que la tentación es grande... ¿no aceptarías tú teletrabajar, por ejemplo, desde un hotel mallorquín en lugar de hacerlo desde tu pequeño apartamento?.

Workations | Pixabay

Y no creas que la cosa consiste en que trabajes desde una habitación de hotel, no, no al menos necesariamente, los hoteles han habilitado zonas de coworking, reforzado sus líneas wifi y creado una oferta que se adapta a las necesidades de este tipo de viajero que pasa de ser el clásico turista vacacional a ser un viajero de larga estancia que pasa en el destino lo que son sus vacaciones y lo que no lo son.

Disfrutar de unas workations es mezclar un viaje de trabajo con uno de placer, el teletrabajo con las vacaciones y es, sobre todo, cambiar de aires y disfrutar de lo lindo porque, si bien tendrás que dedicar a tu trabajo el mismo tiempo que si estuvieras en casa o en la oficina y ofrecer los mismos sino mejores resultados, una vez termina tu jornada laboral no estarás en la oficina ni en casa, ni siquiera en tu ciudad, estarás en tu lugar de vacaciones y solo con salir a la calle te sentirás como si de verdad estuvieses disfrutando de tus días de vacaciones en lugar de tu tiempo de trabajo, tu jornada laboral no terminará en el afterwork, lo hará en una terraza o en la playa e incluso tomando el sol porque destinos de workations hay tantos como los hoteles quieran que haya...

Workations | Pixabay

¿Te imaginas disfrutar de unas workatios en Baleares o en Canarias? ¿Qué tal en el Caribe, en Rivera Nayarit o en las Maldivas? Cadenas hoteleras tan importantes como Barceló, Meliá o Marriot hablan ya de workation como un servicio más, el servicio estrella en tiempos de pandemia, y destinos turísticos tan populares como Palma de Mallorca también hablan de esta nueva tendencia ¿te apuntas a unas workations en la playa?.