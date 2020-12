¿Sabes de dónde vienen el turrón, el mazapán, las peladillas y los polvorones que comemos por Navidad?

La Navidad es, a pesar del frío y de las noches largas del invierno, una de las época más cálidas, luminosas y dulces del año; es verdad que este año, a cuenta de la maldita pandemia, se nos han enfriado un poco más de lo esperado, no hemos disfrutados de las cenas con compañeros de trabajo, de las cañas con los amigos, de los mil y un eventos a los que solíamos asistir en estas fechas... ni tan siquiera habrá cabalgatas de Reyes Magos ni nos reuniremos todos en familia como acostumbrábamos a hacer; aceptamos que los re-encuentros sean virtuales y nos conjuramos para aguantar el tirón final de esta pandemia dejando las reuniones para más adelante pero, en lo que toda a la luminosidad y la dulzura... ¡no nos falta de nada!.

Árboles de Navidad encendidos, luces de colores y que corran las bandejas de los dulces de Navidad ¿que engordan? no negaremos la evidente pero para eso se inventó la cuesta de enero, para salir de rebajas y reducir también la ingesta de carbohidratos en general y azúcar en particular; entre tanto que no nos falte el turrón (duro, blando, de yema, de chocolate o alguno nuevo), tampoco los mazapanes ni los polvorones, ni siquiera las peladillas pero ¿sabes de dónde vienen estos dulces tan navideños? ¿y por qué son tan navideños?.

Turrón | Piqsels

Turrón

La tradición turronera alicantina es famosa, de hecho el turrón de Jijona (para entendernos, el blando) no se llama así por casualidad sino porque en esta localidad alicantina es donde decidieron moler la almendra y preparar un turrón apto para todos los dientes; en cuanto a su origen, hay que viajar a la península Arábiga para encontrarlo porque el turrón llegó a España e Italia desde allí; llegó para quedarse y para convertirse en un dulce inexcusable en Navidad, tanto es así que en los últimos años nos hemos puesto creativos y las variedades de turrón, más allá de las tradicionales, son incontables.

Una curiosidad: ¿sabías que originalmente el turrón se preparaba sin azúcar? la dulzura se la daba la miel hasta que empezó a llegar a los puertos mediterráneos, especialmente al de Alicante, la caña de azúcar de América.

Polvorones | Imagen cortesía de Levaduramadre Natural Bakery

Polvorones

Si queremos comer polvorones nos iremos a Sevilla porque fue allí donde a la mujer de un transportista a la que, no sabemos si con gran visión de mercado o símplemente porque era la mar de lista, se le ocurrió vender los polvorones y mantecados que preparaba en su casa ¿el problema? se trataba de unos dulces muy frágiles ¿cómo resolverlo? decidión añadir unos minutos de horno al proceso de elaboración para conseguir una coreza seca en el exterior de modo que los polvorones fuesen un poco más resistentes y por supuesto los envolvía individualmente para protegerlos. Y así comenzaron los polvorones a recorrer España, eso sí, el origen del dulce más allá de la innovación de esta señora sevillana hay que buscarlo más atrás, la receta aparece ya escrita en documentos del S.XVI.

Peladillas | Pixabay

Peladillas

Para hablar de peladillas volvemos a la Comunidad Valenciana porque fue allí, en la localidad valenciana de Cansinos y en la alicantina de Alcoy, donde se producen la mayor parte de las peladillas que consumimos; para hablar de su origen de nuevo hay que viajar en el tiempo y hacerlo además de largo porque ya en época romana se consumían, eso sí, como no conocían el azúcar se recubrían las almendras de miel y harina.

Mazapán | Pexels

Mazapán

¿Eres de los que cuando lee 'mazapán' añade sin pensar 'de Toledo'? eso es porque seguro que sabes de la tradición del mazapán en esta localidad castellana; no sabemos cómo llegaron los mazapanes a convertirse en un dulce casi exclusivo de la época navideña porque históricamente se consumía durante todo el año; tampoco está claro el origen de la receta, de hecho son varias las localidades europeas que se pelean por ser el origen de este dulce; de lo que no tenemos duda es de que en España es en Toledo donde empezaron a prepararse mazapanes y donde, actualmente, se preparan una buena parte de los que consumimos en estas fechas.