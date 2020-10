10 restaurantes madrileños que te llevan el mundo a casa gracias a su servicio Delivery

No estamos confinados pero sí somos presa, literalmente, de un cierre perimetral, es decir, podemos disfrutar de la nueva normalidad pero sin sobrepasar el perímetro… ¿qué hacemos? en Madrid no faltan planes a los que apuntarse pero si eres de los que prefiere pasar el puente tranquilo en casa, al menos no lo pases en la cocina y quítate el mono de viajar comiéndote el mundo gracias a estos restaurantes con servicio a domicilio.

Comenzamos por los que nos ofrecen propuestas de cocina nacional:

Coquetto Bar

¿Te resulta familiar el Coque? Sí, el restaurante de alta cocina que se mudó de Humanes al centro de Madrid. Pues bien, Coquetto Bar es la propuesta de alta cocina asequible de los hermanos Sandoval, una manera cómoda, sencilla y no demasiado cara de disfrutar de la alta cocina en casa (y sin cocinar).

Zalacaín ByZeta

El Zalacaín es uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid y ahora para degustarlo no tienes que reservar mesa porque, a cuenta del año pandémico que vivimos, se han reinventado y ofrecen una carta para servicio a domicilio -ByZeta-.

Barbecho

Si eres un amante de las verduras o quieres aprender a disfrutar de ellas, no lo dudes, es en Barbecho donde debes pedir tu comida a domicilio porque en su cocina manda Rodrígo de la Calle, el chef que más y mejor cocina las verduras.

Taberna Triana

Es la clásica taberna en cuya cocina mandan las más ricas frituras pero, además, cuenta con una propuesta gluten free para alegría de los celíacos e intolerantes al gluten, está en el número 48 de la calle Narvaez y cuenta tanto con servicio a domicilio como con opción de Take Away (pasar a recoger).

Comida a domicilio | Pexels

América-España Con 2 fogones

Con 2 fogones es un restaurante a medio camino de los restaurante de cocina española que te hemos propuesto y los de tradiciones gastronómicas de otros lugares que te proponemos a continuación ¿por qué? Porque lo suyo es la cocina fusión y es que en su cocina se encuentra la tradición mediterránea que conocemos también con algunas de las tradiciones gastronómicas americanas más ricas, especialmente la peruana y la mexicana. Si quieres probar algo nuevo, cabe que este sea el restaurante que buscas.

Vamos ahora con las propuestas de cocina internacional.

Perú- Distrito Ceviche

Dicen que si quieres probar el mejor ceviche de Madrid tienes que visitar el restaurante Distrito Ceviche… claro que tienen servicio a domicilio así que puedes degustarlo sin salir de casa.

Argentina - Piantao

Piantao es una parrilla argentina en Madrid y no tienes que preocuparte por hacer tu reserva, puedes pasar a recoger tu pedido o directamente pedir que te lo entreguen en casa: una rica parrillada depuse, un costillar de ternera Black Angus, hamburguesa… eso y unas empanadas argentinas ¿de postre? ¡alfajores!

Italia - Grosso Napoletano

La cadena Grosso napolitano cuenta con varios restaurantes en Madrid y el último que han inaugurado está pensado para quienes tienen problemas con el gluten ¿imaginas disfrutar de las mejores pizzas napolitanas sin tener que preocuparte del maldito gluten? ahora, y gracias a Grosso Napoletano, ya puedes…

Sushi a domicilio | Pexels

Japón - Casa Sushi

Los que se mueren por el sushi, el sashimi, los nigiris, makis y demás delicias niponas siente pavor ante las limitaciones que sufren los restaurantes para ofrecernos sus mejores viandas porque si hay una cocina que no hemos llegado a dominar es la japonesa… y nos gusta tanto… Claro que ahí está Casa Sushi, un restaurante japonés con servicio a domicilio y con una carta que no dejará insatisfecho a los amantes de esta tradición gastronómica.

Francia - Maison Mélie

La gastronomía francesa es de las más ricas y afamadas del mundo, ahora puedes disfrutarla sin salir de casa gracias al servicio a domicilio de la Maison Mélie; es verdad que en su carta encontrarás también productos muy nuestros pero nosotros te recomendamos las especialidades galas, empezando por sus tablas de quesos y fiambres franceses.