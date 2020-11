Recorre las Cuevas de Lascaux, la Capilla Sixtina del Paleolítico, desde casa

Están en Dordoña, en Francia, y son la muestra de arte rupestre más espectacular del mundo; fueron descubiertas en 1940 por casualidad, la culpa del hallazgo fue de cuatro adolescentes que perseguían al perro de uno de ellos; encontraron un hueco provocado por la caída de un árbol, en ese momento no le dan demasiada importancia pero, pasado un tiempo, regresan, amplían el hueco, se cuelan por él y descubren las pinturas rupestres más espectaculares del mundo.

Tras la II Guerra Mundial las Cuevas de Lascaux fueron ganando popularidad y llegaron a recibir más de 1200 visitantes al año; ya en 1955 comenzó a ser visible el deterioro de las pinturas y en 1963 el gobierno francés tomó una decisión tan dolorosa como necesaria: convertir las Cuevas de Lascaux en uno de los lugares prohibidos del mundo, permanecen cerradas desde entonces y sometidas a constantes cuidados, el dióxido de carbono hizo estragos, también algunos hongos y, aunque han sido restauradas, su conservación es un quebradero de cabeza constante para los científicos ocupados en esa tarea.

Francia, como también hicimos en España al cerrar la cueva de Altamira por similares motivos a los que permanecen cerradas las de Lascaux, optó por crear una réplica a tamaño natural de las cuevas de modo que, al menos lo más representativo de las Cuevas del Lascaux, puediera visitarse como si de la cueva original se tratara y recrear así la experiencia original.

Cuevas de Lascaux | Imagen de dominio público

¿Verdad que no parecen pocas las dificultades? y entonces llega el año 2020 y nos pone nuevas trabas, actualmente no es que no se puedan visitar las Cuevas de Lascaux, las originales, sino que no podemos salir de España, cuando no de nuestra Comunidad Autónoma o incluso de nuestra zona de salud... Con tanto cierre perimetral y confinamientos varios a cuenta del coronavirus lo de viajar es una tarea realmente complicada salvo que te animes a hacerlo virtualmente y no, no hablamos solo de libros o películas de viajes, que también, sino de las experiencias que puedes vivir desde el sofá... ¿un ejemplo? las propias Cuevas de Lascaux que puedes visitar a todo color gracias a una visita 360º preparada por el área de cultura del gobierno francés.

La calidad de imagen es espectacular, la información muy completa y, además, en castellano ¿qué más se puede pedir? sólo deleitarte ante la belleza de la Capilla Sixtina del Paleolítico, las cuevas de Lascaux ¿dónde? pinchando aquí.