Rain Oculus: Un remolino de agua de 20 metros dentro de un edificio de Singapur

El país asiático de Singapur se caracteriza por tener un millar de lugares de lo más modernos e increíbles. Un ejemplo de ello son aquellos enclaves que calificamos como imprescindibles hace unos meses a la hora de visitar el país. Pasear por sus calles es estar en el futuro de la arquitectura y de la construcción.

Pero no solo se limita a edificios y rascacielos, sino que dentro de éstos también se exhiben cosas tan increíbles que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Por eso, desde Viajestic queremos hablarte de uno de estos rincones que, a pesar de no ser una de las construcciones más conocidas del país asiático, quien tiene la suerte de apreciarlo, no queda indiferente.

En un edificio de la bahía de Marina Bay desarrollado por Las Vegas Sands, denominado Marina Bay Sands, nos encontramos con una de las construcciones más modernas e impactantes del mundo. Pero no solo llama la atención por el exterior sino que en su interior encontramos un espectáculo acuático de lo más indescriptible.

La obra de arte dentro de Marina Bay Sands

El denominado Rain Oculus se trata de un remolino de agua de unos 20 metros de diámetro que se precipita hasta dos pisos por debajo hacia una piscina que se encuentra en el final de esta maravillosa construcción. Una obra de arte que se ha desarrollado en colaboración con el arquitecto Moshe Safdie y que funciona como un tragaluz cuyo principal trabajo es recolectar agua para que posteriormente se precipite al vacío donde le espera, como se ha dicho, una piscina artificial.

El funcionamiento de este increíble espectáculo consta de un recolector de agua de lluvia que se recicla. Una especie de fuente para la cual se usaron muchos prototipos de ingeniería para integrarlo en los sistemas estructurales y mecánicos del edificio. El objetivo había sido, desde la visión de Safdie, desdibujar los límites del arte, la arquitectura y la naturaleza.

Qué más hacer en Marina Bay Sands

Está considerado como el casino independiente más costoso del mundo y cuenta con un total de tres hoteles que destacan en arquitectura y servicio. A esto se suman los restaurantes que encontramos en su interior que cuentan con cocineros de prestigio. Si visitas el lugar, no dudes en ir a Sands Sky Park, un parque al aire libre que cuenta con la piscina elevada más larga del mundo.

También tiene espacios dedicados al arte y a la cultura como por ejemplo el museo de Arte y Ciencia.