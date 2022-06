¿Quieres poner a prueba tus poderes? El planazo gratis en Madrid para los fans de 'Stranger Things'

El pasado 27 de mayo se estrenaba la primera parte de la cuarta temporada de 'Stranger Things'. Tras los primeros 8 capítulos, los fans esperan con muchas ganas el desenlace, que se podrá ver el próximo 1 de julio con el estreno de los dos capítulos que formarán parte de la parte 2.

Sin embargo, para amenizar la espera Netflix, en colaboración con Movistar Plus+, han creado 'The Lab', una experiencia en la que medirán tus aptitudes paranormales para saber si serías capaz de entrar en el Upside Down y volver sano y salvo.

Esta actividad tiene lugar en el espacio Movistar, la calle Gran Vía 28 y estará disponible desde el sábado 18 de junio hasta el próximo 30 de junio, justo un día antes del estreno de la parte 2 de la cuarta temporada de 'Stranger Things'.

'The Lab', el evento de 'Stranger Things' en Madrid | Irene Picazo

¿En qué consiste 'The Lab'?

En primer lugar, entras por la brecha del Upside Down y allí te está esperando una persona con un traje de laboratorio que te entregará documento que acreditará tus aptitudes paranormales. La primera sala es el 'Control Lumínico' donde, cómo hizo Eleven en 'Stranger Things', tienes que intentar mover las luces con la mente.

'The Lab', el evento de 'Stranger Things' en Madrid | Irene Picazo

La segunda sala es la 'Levitación de Objetos', donde tienes que intentar levantar los objetos con la mente, y la tercera sala es la 'Telequinesis', donde tendrás que intentar estrujar una lata con tus poderes mentales.

'The Lab', el evento de 'Stranger Things' en Madrid | Irene Picazo

Y para terminar se encuentra la sala de 'Fuerza Mental', donde competirás contra un compañero para ver, gracias a tu mente y tu relajación, quien de los dos es capaz de mover la pelota hacia el otro lado.

'The Lab', el evento de 'Stranger Things' en Madrid | Irene Picazo

¡En el vídeo de arriba puedes encontrar todas las salas!

