El puente del Dragón, originalidad y fuego sobre el río Han

Para los vietnamitas el dragón es una figura muy importante porque se identifica con la protección a las personas. Hay una leyenda ancestral que cuenta que hace mucho tiempo un dragón vivía en el cielo de la bahía de Ha-Long y que descendió para proteger a los vietnamitas de la amenaza de los invasores.

No sabemos si el puente del dragón de la ciudad de Da Nang cobrará vida algún día para proteger a sus habitantes, pero sin duda es una obra de ingeniería fascinante y está considerado como uno de los 30 puentes más bonitos del mundo en un listado en el que también figuran construcciones como el nuevo puente de la Constitución de 1812 levantado en Cádiz, el Infinity Bridge situado en el municipio de Stockton-on-Tees, en Reino Unido; o el puente de la Luna que hay en Ferrara, Italia.

El puente del dragón de Da Nang, levantado sobre el río Han, se empezó a construir en julio de 2009 y sus obras terminaron en marzo de 2013. Se necesitaron casi cuatro años para terminarlo y se invirtieron 88 millones de dólares (unos 80 millones de euros). Para darle forma a la figura del dragón, que mira hacia el mar del este, fueron necesarios 166 metros de hierro ondulado y en el tramo principal de este puente, que mide 37,5 metros de ancho, se van intercalando cientos de metros de forjados de hierro que aparecen rematados con una imponente cola y una majestuosa cabeza en cada uno de sus extremos. La construcción pesa más de 8 toneladas y tiene una longitud total de 666 metros.

Este viaducto se construyó para conectar el aeropuerto internacional de Da Nang con las playas más populares y el centro de la ciudad. Pero sin duda estamos ante una pasarela que posee una estética y unas características creativas peculiares y que además incorpora una serie de complejas tecnologías pues sus 2.500 bombillas de led la iluminan cada noche creando un espectacular juego de luces y colores. Todos estos elementos convierten este puente no sólo en un emblema de la ciudad, sino también en un reclamo turístico muy atractivo. De hecho, según las opiniones de los usuarios de Tripadvisor, el puente del dragón es una de las primeras cuatro cosas que debes visitar si estás en Da Nang.

Ahora te queremos hacer una pequeña advertencia. Ten cuidado al leer este párrafo y no sigas leyendo si tienes pensado pasar por esta metrópoli vietnamita y visitar este pontón porque vamos a realizar un pequeño 'spoiler' y no te queremos aguar la fiesta. Hemos dejado para el final lo más llamativo y es que ¿has visto alguna vez un dragón que no escupiera fuego? Los ingenieros no se olvidaron de este pequeño detalle cuando levantaron el viaducto y la cabeza de esta fabulosa bestia despide bocanadas de fuego cada sábado y domingo, todos los días del año, a partir de las 9 de la noche. ¿No te parece espectacular?

Pero tranquilo, el dragón de Da Nang es protector y no te hará ningún daño a menos que acudas a Vietnam con intención de invadir el país. Si es ese el caso, échate a temblar.

Más información:

Turismo de Vietnam