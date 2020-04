Las películas de viajes pueden hacer que nos olvidemos de la situación que estamos viviendo. Gracias a ellas nos transportamos a otros lugares del mundo muy alejados de nuestra realidad, incluso a otros mundos, viviendo así todo tipo de aventuras. Y, ¿por qué no hacerlo en familia?

Te hemos traído una pequeña lista de aquellas películas que podéis disfrutar todos en casa, desde los más pequeños hasta los adultos. Son para todos los gustos, tanto de cine de animación como algo más realista. Estas son nuestras propuestas.

Películas | Flickr (Josh Hallett, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)

1. A la caza de los ñumanos

Esta película cuenta la historia de dos personajes que recorren los bosques neozelandeses escapando de una caza humana. Con un toque de diversión, te cuentan esta historia enseñándote con todo tipo de detalles los paisajes del lugar, así como su flora y su fauna. Si no puedes ir a Nueva Zelanda, haz que este país entre en tu casa.

2. El planeta del tesoro

Una de las películas triunfadoras de Walt Disney, El planeta del tesoro, narra la aventura de un joven que, junto a todo tipo de personajes, comienza una aventura en busca de un planeta en el cual se esconden un gran tesoro. A los más pequeños les encantará y el resto aprenderá lecciones muy bonitas y necesarias en la vida.

3. Indiana Jones

Cualquier película de la saga de Indiana Jones te transportará a algún país del mundo donde vivirás una aventura como ninguna otra al lado de este personaje. Aunque es para todos los públicos, quizás no es más recomendada para los más pequeños puesto que puede que no entiendan ciertas cosas. De cualquier manera, es una opción que no puede faltar en esta lista.

Indiana Jones | Flickr (yotambientengosuperpoderes, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)

4. Come, reza, ama

La historia comienza con una mujer brillante, la cual cree que tiene todo lo que había deseado en la vida: un matrimonio sólido y una carrera profesional de éxito. Sin embargo, un día se da cuenta de que realmente no es lo que quiere y, por ello, emprende un viaje a tres países muy diferentes: Italia, India e Indonesia.

5. Up

El protagonista de esta historia, Carl Fredricksen, quiere trasladar volando su casa a Sudamérica, algo que intenta atando globos de helio en su tejado. Él, junto a un niño, viajan a lugares de lo más exóticos viviendo aventuras inimaginables para ambos. También es de animación y te aseguramos que os mantendrá con una sonrisa en la boca cada minuto.