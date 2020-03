Elegir los lugares de ambientación y rodaje de una película es algo mucho más importante de lo que pueda parecer; han de ser lugares que sirvan a la historia que se cuenta y que la hagan más veraz cuando la vemos en la gran pantalla; cabe que cuando vemos una película por primera vez nos fijemos en los lugares en los que acotence o cabe que no, especialmente si la historia es tan intensa como la de una super producción de Hollywood. Hoy vamos a volver a ver tres películas muy taquilleras que nos hicieron viajar a Sudamérica y vamos a hacerlo, ahora que nos sabemos la historia que cuentan, más buscando los lugares en los que tuvieron lugar porque son lugares que, probablemente, formen parte de nuestros futuros destinos.

¿De qué películas hablamos? Jurassic Park, Piratas del Caribe y Terminator ¿sabés en qué países se ambientaron y rodaron algunas de sus escenas más emblemáticas? te lo contamos.

Costa Rica | Imagen cortesía de visitcentroamerica.com y Promotourist

Viendo Jurassic Park viajaremos a Costa Rica; seguro que cuando viste esta película por primera vez te fijaste en los magníficos paisajes naturales aunque el miedo a que un Rex o un Veolociraptor saltaran de la pantalla te pudiera más; cuentan en la película que estamos en Isla Nublar, en la costa del Pacífico de Costa Rica pero se trata de una verdad a medias porque Isla Nublar no existe... ¿de dónde salen entonces tan maravillosos paisajes? de Isla Coco, fue en esta isla de Costa Rica (en el país no nos mintieron) donde se rodaron algunas de las escenas más emblemáticas de la película; ten en cuenta que puedes visitar la isla a placer cuando el coronavirus no sea más que un virus de infausto recuerdo porque en Isla Coco no hay dinosaurios...

Península de Samaná, República Dominicana | Imagen cortesía de visitcentroamerica.com y Promotourist

Los Piratas del Caribe nos llevan a la República Dominicana, concretamente a la península de Samaná, una zona de playas de arena blanca, aguas cristalinas, cuevas marinas inolvidables y hasta la posibilidad de avistar a las ballenas en su migración si visitas esta zona de la República Dominicana durante el mes de enero; ahora ya lo sabes, cuando comiences a ver de nuevo la saga de los Piratas del Caribe, recuerda que tú también puedes visitar los espectaculares lugares que recorre el gran Deep... al menos los que están en la península de Samaná.

Castillo de San Felipe, Izabal (Guatemala) | Imagen cortesía de visitcentroamerica.com y Promotourist

¿Sabías que Terminator visitó Guatemala? Pues sí, en Terminator: Destino Oscuro, los protagonistas de la película se dieron el lujo de pasear las playas de la provincia guatemalteca de Izabal y tú también podrás hacerlo en el futuro, eso sí, si visitas esta zona de Guatemala no olvides acercarte también a la antigua ciudad de Puerto Barrios, su patrimonio cultural data del S.XVI.