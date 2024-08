Críticas e indignación por el nuevo método para coger sitio en la playa usando una valla

Para muchos el verano es sinónimo de no madrugar, pues con las vacaciones puedes despertarte más tarde que de costumbre. Sin embargo, para otros muchos no es así, pues deben poner el despertador lo más pronto posible para coger el mejor lugar en la playa. Aquí juegan un papel fundamental las sombrillas, de las que hace unos días te comentamos cuál era el color que no debías elegir para ellas. Esas personas colocan sus sombrillas en primera fila frente al mar, las dejan ahí para coger sitio y horas más tarde vuelven.

Pero, no conformes con solamente ese método, otra técnica que se está popularizando entre los visitantes de la playa es esta que te mostramos a continuación. La cuenta de Tiktok @konekallejera ha compartido un vídeo que no ha tardado en volverse viral en redes sociales. En él muestra "un turismo de calidad", según la propia cuenta escribe irónicamente, y se ve la Playa de Samil en Vigo, Galicia, con bastantes turistas y sombrillas.

Sin embargo, lo que más llama la atención de esta publicación no es el número de personas de la orilla. Hay varias zonas que se encuentran valladas con una especie de telas, dentro de las cuales se encuentran grupos de personas tumbadas tomando el sol y con gran espacio para ellos.

Este gesto ha sido muy criticado en los comentarios, pues muchas personas se quejan de que esta especie de parcelas en la playa les quitan espacio a los demás visitantes. Se trata de una manera de evitar que los demás bañistas les molesten y, a su vez, de apropiarse de una parte bastante amplia de terreno que es para todos.

Entre los comentarios algunos piden "Sanción contundente y seguro que ya no lo vuelven a repetir. No se puede acotar lo que es de todos" o también otros preguntan: "Que alguien me saque de dudas … no se puede reservar sitio con sombrillas etc pero sí se pueden reservar parcelas??".