Las mejores ofertas para comprar vuelos baratos por San Valentín 2025

El Día de los Enamorados, San Valentín, se acerca y son muchas las personas que creen (nosotros también estamos dentro de este equipo) que el mejor regalo siempre es un viaje. Y es por eso que hemos querido hacer una recopilación de las mejores ofertas y descuentos de las aerolíneas para que puedas ahorrarte algo de dinero.

Iberia Express

Iberia Express | iStock

Iberia Express ha lanzado descuentos que van del 30% al 50% en todos sus destinos nacionales e internacionales en sus tarifas Express y Classic. La promoción está disponible hasta el 16/02/2025, para volar desde el 10/02/2025 hasta el 09/04/2025 y desde el 06/05/2025 hasta el 19/06/2025.

Iberia

La aerolínea Iberia ofrece un 10% de descuento en sus Tarjetas Regalo hasta el 17 de febrero. Esta oferta es válida solo para rutas operadas por Iberia Operadora, Iberia Express o Iberia Regional Air Nostrum. Con validez de un año, tanto para comprar billetes como para realizar tu vuelo. Podrán usarse una o más veces, hasta agotar su importe.

Avión de Iberia | iStock

No son compatibles con otras promociones o descuentos ni válido para compras conjuntas de vuelo+hotel y vuelo+coche. No son acumulables entre sí. Se podrá redimir una sola Tarjeta Regalo por reserva o compra. Bajo ciertas condiciones, se podrán unificar varias Tarjetas Regalo en una, con el fin de realizar una compra con un solo código. No son reembolsables.

Vueling

Avión de la aerolínea Vueling | iStock

Vueling ha lanzado descuentos del 25% en rutas seleccionadas La promoción estará disponible a partir del 11 de febrero y hasta el 14 de febrero para volar entre el 3 de marzo y el 1 de junio de 2025.