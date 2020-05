Searching for Sugar Man (2012)

En este documental seguimos la pista a Sixto Rodríguez, un músico de Detroit que comienza su carrera musical a principios de los setenta. Sin él saberlo, sus canciones se habían convertido en todo un símbolo en Sudáfrica durante los noventa. Como nunca alcanzó la fama en Estados Unidos, tanto él como sus discos cayeron en el olvido, y un halo de misterio rodeó su figura.

Sixto Rodríguez | Imagen de B0rder en Wikipedia, licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Buena Vista Social Club (1999)

Todo comienza cuando el director de cine Wim Wenders viaja a La Habana, donde rastrea la vida de un grupo de legendarios músicos cubanos, conocidos como los abuelos pues sus edades estaban entre los 60 y los 80 años. Les observará en el estudio y el documental recoge el viaje de este grupo de músicos a Ámsterdam y Nueva York.

Documentales música | Pexels

The Homecoming: una película de Beyoncé (2019)

Beyoncé es una de las grandes artistas del pop de nuestra era, por eso muchos se refieren a ella como “Queen B”. La cinta documenta la actuación de la artista en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2018. La película está escrita, dirigida y producida por la propia Beyoncé. Podemos ver desde cerca cómo se prepara y desarrolla un concierto de tal envergadura.

Beyoncé | Imagen de Kevin Edwards en Wikipedia, licencia Creative Commons Atribución 2.0 Genérica

A Cross the Universe, Justice (2008)

No debemos confundir este documental sobre el dúo francés de música electrónica Justice, con la película que se hizo con las canciones de los Beatles. Romain Gavras, So Me y Justice dirigen esta cinta en la que graban la gira norteamericana de la banda en marzo de 2008. El foco está en la experiencia personal de los artistas galos, durante los dos meses que pasaron en Estados Unidos.

Gaspard Augé and Xavier de Rosnay (Justice) | Imagen de Bertrand en Wikipedia, licencia Creative Commons Atribución 2.0 Genérica

Patti Smith Dream of Life (2008)

Con estos documentales, de artistas femeninos y masculinos, podemos ir saciando nuestras ganas locas de bailar y cantar, a pleno pulmón, las canciones de nuestras bandas favoritas.

Patti Smith es todo un mito del punk y el rock. En esta película documental, dirigida por Steven Sebring, acompañaremos a la artista a través de su trayectoria personal y musical. Para ello bucearemos entre sus recuerdos, su familia, la literatura, el amor y la amistad. Sin olvidar, claro está, su música, la gran protagonista. Patti Smith es toda una leyenda viva.

Patty Smith | Imagen de Beni Köhler en Wikipedia, licencia CC BY-SA 3.0

Miles Davis, Birth of the Cool (2019)

Estamos ante una detallada reflexión sobre la obra y vida de tan insigne músico. Este documental sobre uno de los artistas más representativos de Jazz, parte fragmentos de la biografía del propio Miles Davis. También incluye material de archivo como entrevistas con algunos amigos cercanos, entre los que se encuentra Quincy Jones. Todo ello nos revelará cómo era la mentalidad y personal de este artista.