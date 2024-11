La mejor bodega del mundo 2024 está en España

España es tierra de vinos y viñedos y por eso también intentamos informarte del mundo vitivinícola. Recientemente te contábamos que la bodega subterránea más grande de Europa está en León y ahora queremos contarte cuál es la mejor bodega del mundo de este 2024.

El listado internacional World's Best Vineyards 2024 ha entregado en Nyetimber, en West Sussex (Inglaterra), los premios a las mejores bodegas del mundo y en el primer puesto se encuentra Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, en La Rioja. Además, también han ganado el premio especial a Best Vineyard in Europe (Mejor Viñedo en Europa 2024).

En segundo lugar está VIK, en Millahue (Chile) que a su vez a ganado el premio especial The Best Vineyard in South America 2024 (el Mejor Viñedo de Sudamérica 2024). En tercer lugar está Creation, en Hemel-en-Aarde (South África), que también ha ganado el premio especial a The Best Vineyard in Africa 2024 (El Mejor Viñedo de África 2024).

En cuarto lugar está Bodegas Ysios, en La Rioja, que ha ganado el premio especial Highest Climber por ser la bodega que más ha escalado en la lista. En la lista también hay otras bodegas españolas como Abadía Retuerta, de Valladolid (Castilla y León), que está en octavo lugar o Bodegas Muga, también en La Rioja, en el puesto 23.

Las 25 mejores bodegas del mundo 2024

1. Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal (España).

2. VIK (Chile).

3. Creation (Sudáfrica).

4. Bodegas Ysios (España).

5. Fürst Von Metternich-Winneburg’sche Domäne Schloss Johannisberg (Alemania).

6. Maison Ruinart (Francia).

7. Château Smith Haut Lafitte (Francia).

8. Abadía Retuerta (España).

9. Weingut Dr. Loosen (Alemania).

10. Finca Victoria-Durigutti Family Winemakers (Argentina).

11. Bodega Garzón (Uruguay).

12. Champagne Bollinger (Francia).

13. Château d'Yquem (Francia).

14. Tenuta Cavalier Pepe (Italia).

15. Quinta do Crasto (Portugal).

16. Robert Mondavi Winery (Estados Unidos).

17. Montes (Chile).

18. Bodegas Salentein (Argentina).

19. Viu Manent (Chile).

20. Ceretto (Italia).

21. Château Pape Clément (Francia).

22. Castello Banfi (Italia).

23. Bodega Muga (España).

24. Jordan Vineyard & Winery (Estados Unidos).

25. Tenuta Castelbuono (Italia).