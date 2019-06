McMurdo, el aeropuerto con la pista de hielo más peligrosa del mundo

La pista de hielo OACI: NZIR es la pista principal de aterrizaje del Programa Antártico de los Estados Unidos en la Isla de Ross durante la temporada de verano. Te preguntarás que tiene de particular. La respuesta es sencilla, hablamos de una de las pistas de aterrizaje más extremas y peligrosas del mundo.

Conocida como la Ice Runway, es una de las tres pistas de aterrizaje principales que se utilizan en la estación McMurdo en la Antártida. Y, aunque por las imágenes casi no puede catalogarse como aeropuerto, esta pista recibe durante el verano antártico aviones como el DC3 Basler, el Lockheed C-5 Galaxy, el P3, el LC-130 de carga o el Boeing C-17. Aviones que por su peso pueden aterrizar en un lugar tan aparentemente inestable.

La Base McMurdo es la principal estación del Programa Antártico de los Estados Unidos, una base científica ubicada en el extremo sur de la isla de Ross, a orillas del estrecho de McMurdo, a unos 3.500 kilómetros al sur de Nueva Zelanda. El lugar más remoto al sur de nuestro planeta al que se puede llegar por mar. Eso, cuando el tiempo lo permite.

Operada por el Programa Antártico de los Estados Unidos, una rama de la Fundación Nacional para la Ciencia, la base acoge a más de 1.000 personas en verano, y a unas 250 en invierno, cuando las temperaturas llegan a alcanzar hasta 50 grados bajo 0. La estación se construyó en 1956, y es hoy la mayor comunidad de la Antártida. A pesar de lo inhóspito del lugar, en la base hay un puerto, tres campos de aviación, un helipuerto y casi 100 edificios.

La base científica es tan grande que se necesitan suministros regulares de alimentos y equipos. Así que, aparte del tiempo y del aislamiento del lugar, lo más importante para la vida diaria en McMurdo es, ver cómo llegar allÍ. Normalmente son aviones militares C 17 los que se encargan de llevar todo lo necesario a la base. Y ahí es donde entraen juego el Ice Runway, un aeropuerto, entre comillas, porque los pilotos solo ven hielo y más hielo en el momento de aterrizar o despegar.

En este aeropuerto tan singular no hay problemas de espacio, ni tampoco hay pistas de aterrizaje pavimentadas. Los pilotos se enfrentan a operaciones en largos tramos de hielo y nieve, que se aplanan meticulosamente cuando se dan las condiciones apropiadas. Cualquier avión no puede aceptar el reto de aterrizar aquí. El verdadero desafío es que esta singular pista de aterrizaje no se rompa con el peso de la aeronave y su carga.

La pista de aterrizaje Ice Runeay en el hielo marino, para aviones con ruedas, se construye al comienzo de cada temporada y se utiliza hasta principios de diciembre, cuando empieza a romperse. Y cada vez que un avión aterriza en ella, mide con un láser hasta qué punto se ha hundido el hielo, un hielo que opera como pista de aterrizaje y que por lo general, en diciembre, comienza a debilitarse, así que la pista deja de ser operativa.

Esto convierte al aeropuerto de la isla de Ross, en uno de los aeropuertos más extremos del mundo. Así, cuando el hielo no tiene la fuerza suficiente como para soportar el peso de los aviones, o cuando la pista comienza a romperse, o cuando un avión mide que se hunde el hielo al menos unos 25 centímetros, los vuelos se desvían hacia otros campos no muy lejanos, el Campo Pegasus o el Campo Williams, las otras dos pistas de aterrizaje que dan servicio al continente. Dos pistas de aterrizaje conocidas como la pista de nieve en Williams Field OACI: NZWD y la pista de hielo blanco en Pegasus Field OACI: NZPG.



Un curioso y singular aeropuerto solo apto para valientes o científicos.