El mapa con las normas de etiqueta más sorprendentes del mundo al comer y beber

En Viajestic nos encantan los mapas y en muchas ocasiones recopilamos algunos peculiares o que consideramos de gran utilidad, como por ejemplo el mapa con los monumentos más populares de cada país de Europa.

Ahora, un nuevo estudio global de Remitly, el proveedor confiable de servicios financieros digitales que trascienden fronteras, revela las normas de etiqueta más raras y sorprendentes del mundo durante la comida y la bebida.

Con tantas culturas diferentes, es importante conocer las costumbres locales al comer y beber cuando se visita o se cambia de residencia a otro país. El estudio permite observar las prácticas más singulares e interesantes a lo largo del planeta. Después de revisar las búsquedas de Google relacionadas con normas de etiqueta en 180 países, así como consultar cientos de guías culturales y de consejos locales, esta investigación tiene como objetivo destacar algunas de las normas más singulares del mundo al beber y comer.

El mapa con las normas de etiqueta más peculiares del mundo para comer y beber | Remitly

El estudio revela que hay algunos códigos de etiqueta muy interesantes en Europa. Por ejemplo, en República Checa, los invitados deben colocar un posavasos encima de su bebida cuando se la hayan terminado, de lo contrario les seguirán sirviendo más, lo que puede alargar mucho la noche si no saben cuándo decir que no o no conocen esta costumbre. Siguiendo con el tema de las bebidas, de acuerdo con la sección 12 de la Ley de Licencias de 1872, en el Reino Unido es ilegal estar borracho en un pub de Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte, aunque esta ley es tan antigua que rara vez se toma en cuenta.

Pasar tiempo de calidad con gente también está incluido en las normas de etiqueta de algunos países europeos. Por ejemplo, en Croacia, es de mala educación estar solo 30 minutos con alguien tomando un café y en San Marino, los comensales pueden quedarse sentados a la mesa durante dos horas.

Para quienes estén pensando en mudarse a Estados Unidos y disfrutar de la típica pizza neoyorquina, tienen que saber que, en la Gran Manzana, se considera imperdonable comer pizza con cuchillo y tenedor, deben hacerlo a la manera clásica, con la porción en la mano, tal y como lo hace la gente local. Además, la investigación señala que, al cruzar la frontera, en Canadá, los invitados deben mantener su vaso a distancia del brazo al momento de brindar.

Pasando a Sudamérica, los visitantes nunca deben mezclar mango con leche en Brasil. Si llega una invitación a la casa de alguien o a cenar en Colombia, se debe evitar comer con las manos, porque está muy mal visto. Las personas que viajan a Venezuela deben tener en cuenta que en este país incluso la fruta la comen con cuchillo y tenedor.

África también tiene muchas normas de etiqueta interesantes. En Egipto, la gente espera a que le rellenen el vaso, en lugar de hacerlo ellos mismos, y en Kenia es común beber cerveza caliente. Si hablamos de comida, compartir es muy común en los países africanos. En Camerún, es usual comer en un bol poco profundo y coger la comida de un cuenco común, mientras que en Cabo Verde es de mala educación comer delante de otros sin ofrecerles.

El estudio también reveló una gran variedad de normas en Asia. Por ejemplo, al comer sushi en Japón nunca se debe mezclar el wasabi con la salsa de soja. En Singapur, para refrescar el aliento después de comer, está prohibido mascar chicle, a no ser que un médico lo haya recetado.

La investigación también observó que hay algunas normas de etiqueta relacionadas con la comida en Oceanía. En Samoa y Tonga, es de mala educación comer de pie en espacios cerrados, así que, si se visita la casa de alguien para comer, hay que asegurarse de sentarse antes de probar el primer bocado. En Australia, si se ordena un "escudo de armas" en un pub, servirán un plato combinado de canguro y emú, perfecto para quienes disfrutan probando la gastronomía local.

Ryan Riley, vicepresidente de marketing de Remitly en Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico comenta: "Mi mejor consejo es preguntar de una manera respetuosa cómo podemos participar en una comida o al momento de tomar algo. La mayoría de las personas estarán encantadas de compartir su cultura contigo, sobre todo en un ambiente de hospitalidad. Para aquellas personas a las que les da vergüenza, se puede hacer una búsqueda en el teléfono, pasar desapercibido y simplemente copiar lo que hacen los demás. Te sorprenderá cómo puedes experimentar de una manera diferente el momento de comer y beber".