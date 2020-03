2020 pasará a la historia como el año del coronavirus COVID 19 y también como el año que ocurrió lo impensable, cuarentena en el mundo occidental, primero fue Italia, después España y ahora también Francia, Alemana e incluso el Reino Unido (los más reticentes) comienzan a tomar medidas en esa dirección. No hay otra, el coronavirus tiene tal velocidad de propagación que sólo el aislamiento nos permitirá reducir los contagios y mantener a nuestro ejército sanitario en perfecto estado para hacerle frente.

24 horas son muchas horas por mucho que se duerma, se teletrabaje, se ayude a los niños con este experimento de educación a distancia o se aplauda por las ventanas ¿cuál es el mejor modo de llenarlas? nosotros, amantes confesos de los viajes, lo tenemos claro, si no podemos viajar físicamente sí lo hacemos al menos con la imaginación y estos 6 libros se nos antojan perfectos para ese fin, algunos te morirás por vivirlos personalmente, otros son viajes imaginarios que te ayudarán a abstraerte de la dura realidad que vivimos pero todos los disfrutarás enormemente:

Estados Unidos | Pixabay

Viajes con Charley (en busca de Estados Unidos) - Destino Estados Unidos (ríete tú de la Ruta 66)

Lo escribió John Steinbeck, todo un Premio Nobel de Literatura, y tanto si eres de los enamorados de Estados Unidos como si lo tuyo es viajar con tu mascota, este libro es para ti porque en él Steinbeck nos cuenta el viaje de 16000 kilómetros cruzando 34 estados y en autocaravana acompañado por su perro Charley.

Si te tienda no tienes excusa para no leerlo estos días porque puedes conseguirlo fácilmente en versión e pub si eres de los que lee en libro digital e incluso en en audiolibro si prefieres escuchar, además recuerda que hay librerías que, aunque permanecen cerradas para la atención al publico, mantienen la venta online (por no hablar de los grandes monstruos de la venta online, claro…).

Jerusalén | Pixabay

Guia para viajeros inocentes - Viaje a Tierra Santa con un cronista a bordo

Que el autor de este libro sea Mark Twain no debe llevarte a pensar que seguimos en Estados Unidos porque no es así, en este libro Twain narra el que pasa por ser el primer viaje organizado de la historia ¿destino? se trata de una excursión a Tierra Santa, Egipto, Crimen, Grecia y lugares de interés intermedios; el viaje comienza en Nueva York, donde se fleta un barco rumbo a Europa. El propio Mark Twain embarca en esta aventura y nos cuenta su experiencia con ese tono irónico y mordaz que tanto dominaba.

Japón | Pixabay

Viaje al Japón - Destino al País del Sol Naciente

Éste lo escribió Rudyard Kipling y como él mismo era un viajero incansable, leerlo en un placer; el destino lo confiesa en el título, Japón… ¿eres de los que sueña con viajar al País del Sol Naciente? visítalo antes de la mano de Kipling, el autor del libro de la selva; es verdad que Kipling no vio el Tokio que tú visitarás hoy pero sí visitó los lugares históricos más emblemáticos del país y esos no han cambiado, además, como gran contador de historias que era, nos lo cuenta de modo muy entretenido.

Islas Marquesas | Pixabay

En los mares del sur - Destino a las islas del Pacífico

Este magnífico libro de viajes lo escribió Robert Louis Stevenson, en él nos cuenta sus vivencias viajeras durante sus tres incursiones en las islas del Pacífico; se trata de un libro de viajes escrito en cuatro partes, la primera dedicada a las islas Marquesas, la segunda a las Pomutú y las dos últimas a las islas Gilbert.

¿Prefieres algún viaje imaginario en lugar de tanta bitácora de viajes que realizarías con gusto pero, dadas las circunstancias, sólo puedes soñar? atento entonces a estas opciones:

Los viajes de Gulliver

Esta novela, escrita por Jonathan Swift, es un libro de viajes imaginarios, que llega además con moraleja (no hay que olvidar que fue escrito por un clérigo...) pero no te asustes, adentrarte en la naturaleza humana de la mano de Swift es hasta divertido porque era un estupendo contador de historias.

La vuelta al mundo en 80 días

Esta gran novela de Julio Verne sufre, probablemente como Los viajes de Gulliver, la maldición del clásico: todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha visto películas basadas en él e incluso series de dibujos animados pero poca gente lo ha leído. Nuestra recomendación: aprovecha la cuarentena y disfruta de las letras de Julio Verne porque te entretendrá y divertirá de lo lindo.