Las Islas Cook, un paraíso libre de Covid-19, han celebrado sus particulares Juegos Olímpicos

Las islas Cook, un paradisíaco archipiélago de la Polinesia Neozelandesa, es uno de los pocos lugares del mundo a los que no ha llegado el Covid-19, ayuda su carácter insular, las medidas de precaución que se tomaron y sí, también el hecho de que estas islas están un poco apartadas del mundo, por eso son un paraíso terrenal. Están a medio camino entre Nueva Zelanda y Hawái y sus habitantes han decidido que, si bien están ahora más aislados del resto del mundo que nunca para mantener lejos al maldito virus, no iban a dejar pasar la oportunidad de celebrar sus propios Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos de las Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

No creas que se trató de un evento menor o una mera diversión, todo lo contrario, la celebración de los Juegos Olímpicos de las Islas Cook se organizó meticulosamente y se desarrolló durante dos semanas; además, hablan de este evento como la primera edición de los Juegos Olímpicos de las Islas Cook advirtiendo ya su intención de repetir para alegría del COI que ha aplaudido la iniciativa.

El evento se promovió como una iniciativa conjunta de los ministerios de Cultura, Deporte y Salud que pretendía además dinamizar la economía de estas islas para las que tan buena noticia es la ausencia de coronavirus como mala nueva es la ausencia de turistas; además, con la celebración de sus particulares Juegos Olímpicos, las islas Cook han atraído la atención de un mundo asolado por un virus y han logrado transmitir buenas dosis de optimismo.

Juegos Olímpicos de las Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

En los Juegos Olímpicos de las Islas Cook han competido más de 3000 participantes entre los 10 y los 70 años y en ellos se enfrentaron, amistosamente, once de las 15 islas que forman el archipiélago, además su retransmisión fue online y gratuita para que ningún isleño se la perdiera.

¿Qué deportes han sido olímpicos en estos curiosos juegos? además del atletismo, el fútbol, la gimnasia o el rugby, deporte nacional en Nueva Zelanda, también han entrado en liza el cricket, regatas con Vakas (que son veleros antiguos), el Ko Akari (competición de deslizamiento de cocos, y el Rore (la lucha maorí).

Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

Visto el ánimo de los cookianos no tenemos más remedio que poner de nuevo a las islas Cook en nuestro radar como un paraíso a visitar en cuanto disfrutar de un gran viaje deje de ser, casi, misión imposible; y es que a ese ánimo optimista hay que sumar el profundo respeto de los cookianos al medioambiente, una curiosidad: ¿sabes cuál es la altura que no puede sobrepasar ningún edificio del archipiélago? no pienses en metros, piensa con lógica: la altura de las palmeras.