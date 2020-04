Tener un diario de viajes es algo que cada vez más personas utilizan. Va más allá de un álbum de fotos puesto que, aunque también deberías incluir unas cuantas, tus pensamientos del momento en el que lo haces quedan grabados para siempre a través de palabras.

Ahora que el tiempo libre abunda más que nunca, te invitamos a pensar en todos esos viajes que has realizado y de los que nunca te has atrevido a escribir, aunque seguro que tenías mucho que decir de ellos. Hacer tu diario de viajes es algo ideal que, en un futuro, agradecerás aún más debido a todas las buenas sensaciones que te va a traer. Para que sea original y tenga toques personales, te traemos cinco ideas que se pueden adaptar a cualquiera:

Diario de viaje | Imagen de Flickr (IEFC Fotografía, Attribution-NoDerivs 2.0 Generic)

1. Imprimir fotos

Por supuesto que en un diario de viajes debe haber fotos de los momentos más especiales que hayas vivido durante él. No consiste simplemente en imprimir y pegar, sino que lo mejor es que en cada pie de foto escribas aunque sea una frase que recuerdes de ese momento o que te lleve a él.

2. Encuentra tu propia “esencia” de cada lugar

Muchas personas relacionan un lugar con un color, con una palabra o incluso con una comida. Por ejemplo, Roma es de color “marrón” y eso es algo subjetivo, no todo el mundo puede pensarlo. Sin embargo, si tú has visitado un lugar seguro que hay algo que encontraste llamativo o especial en él y que puedes escribir en tu diario dando los motivos de porqué lo ves así. Te

sorprenderás si vuelves a ese lugar y, en esa segunda vez, la esencia de él ha cambiado para ti.

3. Dibuja tus propios mapas

Si no se te da bien dibujar, siempre puedes coger un diseño y copiarlo, pero la originalidad es algo especial. No tiene porqué ser el típico mapa de países donde has estado (o sí), también puede ser de ese lugar que tanto te llamó la atención y cómo tú lo viste. Si te gusta dibujar, seguro que incluso podrás plasmar otras cosas como monumentos y sus detalles.

4. ¿Qué dice la gente con la que has viajado?

Tu opinión en tu diario de viajes siempre va a ser la primera pero, ¿acaso no te interesa saber qué piensa la gente que te ha acompañado en esa aventura? Pues bien, quizás puedes hacer un par de preguntas acerca de cómo se han sentido durante el viaje, qué les ha impresionado más y en qué momento se lo han pasado mejor. Leer lo que otros dicen te va a gustar mucho y te puede sorprender.

5. Haz una ficha del lugar

Puedes crear tu propia ficha del lugar con típicas preguntas como “restaurante favorito”, “alojamiento preferido”, “momento más especial”… Es una manera también de poder hacer recomendaciones a otras personas que conozcas y vayan a viajar a ese mismo lugar, seguro que les encanta saber la experiencia de otra persona.