Viajes históricos y virtuales

Ahora que no es tiempo de viajar, ¿por qué no quedarnos en casa y aprender más sobre lugares que quizás no conocemos tanto como nos pensamos? En este artículo te traemos el ejemplo del acueducto de Segovia, el lugar más emblemático de la ciudad que en estos tiempos podemos ver desde casa. A continuación queremos contarte su historia y cómo esto es posible.