Guerra de tumbonas: Los turistas británicos compiten por 'reservar' su sitio en un hotel de Tenerife

En muchas ocasiones nos han hablado o hemos visto cosas de lo más curiosas, divertidas e incluso extravagantes, como es el caso de la famosa carrera del queso rodante celebrada el pasado mes de junio donde un hombre llegó, incluso, a romperse una pierna.

Y ahora queremos hablaros del divertido momento que hemos visto en este vídeo donde observamos cómo los turistas británicos luchan por quedarse una de las tumbonas de un hotel de Tenerife, uno de los destinos más demandados de las Islas Canarias por los visitantes extranjeros.

El vídeo está grabado desde una de las escaleras del hotel y podemos ver como las personas compiten entre ellas para conseguir una tumbona en el momento en el que se abre la piscina a primera hora de la mañana. Los huéspedes del hotel hacen cola en la puerta de la piscina del hotel Paradise Park para después ir corriendo a por su sitio.

Una madre de Glasgow, de 35 años, que se encontraba de vacaciones aseguraba que había sido "divertido" y alegre y que no hubo discusiones entre ellos: "Fue así durante la última semana de nuestras vacaciones, todas las mañanas a las 9 a.m". Seguro que no es un deporte de riesgo pero es una buena forma de empezar con energía por las mañanas durante las vacaciones.

El hotel se encuentra ubicado en la playa de los Cristianos, una de las zonas más turísticas para los viajeros internacionales y que se encuentra al sur de la isla de Tenerife, junto a la playa de las Américas y cerca de costa Adeje.

¿Alguna vez te has encontrado una situación parecida en un hotel de vacaciones?

