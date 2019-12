Cuando uno hace un viaje suele recorrer la ciudad a pie. Está bien, también usamos transporte público, pero por lo general queremos caminar mucho para no perdernos ningún rincón de la ciudad. De hecho, todo el mundo lo recomienda. Moverse a pie siempre y cuando sean lugares accesibles.

Además, hoy en día, nos es muy sencillo saber cuánto andamos. Hay aplicaciones que nos dicen los kilómetros caminados o los pisos subidos. Y sí, cuando rondamos los 20 kilómetros en un día solemos terminar agotados. ¡Sobre todo si estamos en un destino con muchas cuestas! ¿Quieres conocer algunas de las ciudades con más calles inclinadas? Te hablamos de ellas.

Lisboa, Portugal

Como es una ciudad vecina, probablemente ya conocieses este dato: tiene muchas cuestas. Muchísimas, de hecho. Así que si tu destino en el próximo viaje es la capital portuguesa prepara calzado cómodo y entrena tus pulmones; te va a hacer falta si decides recorrerla a pie. Si no es el caso, puedes hacer uso de sus tranvías y ascensores públicos que te subirán a las zonas más altas de la ciudad.

Nueva Zelanda | Pixabay

Dunedin, Nueva Zelanda

Puede que en la imagen que te mostramos te de la sensación de lugar idílico, repleto de paz. Y no vamos a negártelo. Igual que tampoco vamos a negar que no todo allí son cuestas. Pero te aseguramos que no te parecerá todo tan perfecto después de su bir su Baldwin Street, con casi 70 metros de desnivel.

Positano | Pixabay

Positano, Italia

Viendo la fotografía que acompaña este texto no te sorprenderá si te decimos que Positano posee unas cuestas de infarto. Si pretendes subir a pie desde la playa hasta la zona más alta vas a necesitar varias paradas para reponer oxígeno y descansar las piernas. Pero bajar tampoco es tarea sencilla: en ocasiones hasta parece que vayas a caer rodando.

San Francisco | Pixabay

San Francisco, Estados Unidos

Nos vamos ahora bastante más lejos, pero también a una ciudad con muchas cuestas. San Francisco es, de hecho, la ciudad inclinada por excelencia. Sus calles son conocidas a nivel mundial por lo que cuesta subirlas a pie. Pero eso sí, algunas son bastante atractivas como la calle Lombard.