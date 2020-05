Una de las grandes aficiones que tenemos, sin lugar a dudas, es realizar un 'Escape room'. Ahora debido a la complicada situación que estamos viviendo en todo el mundo como consecuencia del coronavirus, las salas donde se realizan estas actividades están cerradas. Prácticamente como el ochenta por ciento de las cosas.

Aun así, esta cuarentena puedes realizar una serie de 'Escape room' completamente gratis y, además, desde casa. De esta manera no tendrás ningún problema ya que no tendrás que saltarte el confinamiento. Pero no te preocupes, ya que no debes ni escapar de la policía ni de tu vecino. Esta cuarentena ha servido para que los 'Escape room', como muchas cosas, se reinventen. ¿Quieres descubrir los que más están dando que hablar y además son gratis?

Apocalipsis higiénico

Puede que sea uno de los que más se han realizado durante este confinamiento. Ha sido creado por The Paradox Room (Santiago de Compostela) y Exit Room Escape (Fuerteventura). Este juego nos sitúa nada más y nada menos que en el año 2043, en una sociedad en la que tras vivir una crisis mundial en 2020 (¡vaya!), las bolsas se quebraron y se llegó a instaurar una nueva moneda: El papel higiénico. De hecho, en la sinopsis del juego versa lo siguiente: “Un Ferrari se podía cambiar por dos paquetes de 6 rollos en Wallapop. Doble capa, por supuesto”.

La misión de este 'Escape room' es la siguiente: Descubrís que ha fallecido Jones Dimka, príncipe africano. Ha dejado una serie de herederos para que disfruten de su fortuna: Un palé de papel higiénico. Es por ello que, para conseguirlo, tenéis que haceros pasar por sus descendientes. Puedes jugar tanto en solitario como en equipo y se recomienda que se haga con un ordenador con conexión a Internet, ya que en el móvil es complicado visualizar todo el contenido.

URL DEL ESCAPE ROOM: Apocalipsis higiénico

La Casa de Papel

Si eres firme seguidor de la serie de Netflix, éste es tu sitio. Se ha realizado un juego ficticio completamente paralelo a la serie. Descubrirás que el Profesor ha fallecido y ha dejado gran parte de su botín guardado en algún lugar en el mundo. Es ahí cuando tú y tu banda particular deberéis descubrir ese rincón. Tendrás que tener contigo un bloc y bolígrafo y, sobre todo, deberás haber visto las 4 temporadas de 'La casa de papel', porque igual encontrarás algún spoiler (y algunos datos serán importante en el desarrollo de la historia).

La dificultad de este 'Escape room' es alta y tiene una duración aproximada de 2 horas. El uso de Internet está permitido y, además, también podrás utilizar aplicaciones móviles. Todas las claves y contraseñas que se requieran deberán ser escritas en mayúscula. ¿Estás preparado para descubrir dónde se encuentra el botín del Profesor?

URL DEL ESCAPE ROOM: La La Casa de Papel

Hora 26

Simulacre Vuit, conocida empresa barcelonesa, ha creado un juego de escape en vivo y gratuito bajo el nombre 'Hora 26'. Lo que necesitas es un ordenador con conexión a Internet, un programa para descomprimir una serie de archivos como WinZIP o Unrar, así como papel y bolígrafo. Eso sí, no estamos ante un examen o sea que se puede utilizar tanto Google como mapas para poder ayudar más directamente al profesor Altarribia, el protagonista directo de esta historia.

Del futuro llega una máquina del tiempo con el fin de crear toda una tecnología que necesita en su época. Ha habido una serie de complicaciones y es que esta máquina solo permitía al profesor estar un día en nuestro momento. ¡Y lleva un total de 26 horas! No quiere interferir en los acontecimientos, así que ha quedado confinado. De esta manera, no tiene acceso a todos los datos que necesita para poner a punto la máquina del tiempo y así regresar a su época. El juego comienza con un vídeo en YouTube y una serie de documentos que tendréis que descargaros.

URL DEL ESCAPE ROOM: Hora 26

La cura del virus

Cazadores de Escapes, una pareja que adora los 'Escape room', han querido hacernos un confinamiento de lo más ameno a través de una serie de pruebas donde el ingenio y el conocimiento están más presentes que nunca. Es por ello que han decidido crear 'Escape: La cura del virus'. Se trata de un escape room colaborativa y completamente gratuita. La partida la llevan un total de dos personajes (un investigador español y uno chino) que están tratando de dar con la vacuna del coronavirus.

De esta manera, podéis jugar dos personas o con dos equipos repartidos en estos dos personajes. Con lo cual, tendréis que utilizar también dos dispositivos (ordenador, móvil o tablet; uno por personaje). Lo más importante de este 'Escape room' es que haya muchísima comunicación entre los participantes, ya que es algo absolutamente fundamental para poder avanzar. Se pueden pedir pistas si veis que se va complicando el asunto, incluso una pista extra si os quedáis completamente tascados. Es hora de ponerse la mascarilla, los guantes, ¡y a investigar se ha dicho!

URL DEL ESCAPE ROOM: La cura del virus