El emotivo discurso de un piloto de avión que se jubila en su último vuelo: "Se me ha metido algo en el ojo"

En muchas ocasiones en Viajestic recurrimos a las redes sociales para recoger las experiencias vividas por pilotos y azafatas durante los vuelos. Recientemente te contábamos cómo se aterriza un avión cuando no hay visibilidad y ahora queremos mostrarte este emotivo vídeo de un piloto que se jubila después de 45 años trabajando.

El vídeo, que ya tiene más de 1.6 millones de reproducciones, lo ha subido la cuenta de TikTok @pasaje.en.mano y podemos ver el tierno discurso de un piloto argentino el día de "su retiro".

Tras dar el parte del vuelo, el piloto comienza su emotivo discurso: "Normalmente no me paro a leer un comunicado delante de los pasajeros, lo hago desde cabina, les pido perdón si me pongo un poco sentimental".

"Quiero reconocer a un grupo de personas muy importante que están entre nosotros, se trata de mi familia, obviamente, que han venido conmigo en mi vuelo de retiro. Gracias por volar conmigo y señalar este momento memorable en mi vida", dice el piloto entre lágrimas y los aplausos de los pasajeros.

"Mi esposa ha sido el pilar y los cimientos de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Su fe en el Señor, su sabiduría, su fuerza y su amor han guiado a nuestro matrimonio y a nuestra familia a lo largo de estos años", dice el piloto dirigiéndose a su familia, que se encontraba también en el vuelo.

"A mis hijos, gracias por compartir, Fede, Jose, perdón por no haber estado en tu nacimiento. No pude estar porque esta profesión tiene algunas cosas bonitas y otras no tanto", continúa.

"Señoras y señores, bienvenidos a bordo, tendremos un excelente vuelo hoy. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por volar con nosotros", se despide, con una ovación de todos los pasajeros.